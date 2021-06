Die Grünen im Saarland haben ihre Landesliste gewählt. Das sorgt jetzt für Wellen bis hoch in die Bundesparteiführung. Annalena Baerbock erklärt: „Wir haben uns das anders gewünscht“, und die Grüne Jugend Saar spricht von einem „Rollback in alte Zeiten und Ausgrenzung“. All diese Aufregung hat einen eigentlich ziemlich banalen Grund: Der Spitzenkandidat der Liste ist

Der Beitrag Baerbock ist empört: Ein Mann auf Platz Eins der grünen Landesliste im Saarland erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Max Roland.