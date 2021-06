---------------------------------------------------------------------------

BIKE24 legt endgültigen Preis für Privatplatzierung auf EUR 15,00 pro Aktie fest



* Erfolgreiche Platzierung von 21,5 Millionen Aktien an internationale institutionelle Investoren



* Das Unternehmen erzielt einen Bruttoemissionserlös von rund EUR 100 Millionen zur weiteren Beschleunigung des internationalen Wachstums

* Erster Handelstag am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) ist am 25. Juni 2021 geplant



Dresden, 22. Juni 2021 - Die Bike24 Holding AG (die "Gesellschaft" oder, zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, "BIKE24"), eine der führenden E-Commerce-Fahrradplattformen in Kontinentaleuropa mit Fokus auf das Premiumsegment, hat den endgültigen Preis für ihre Privatplatzierung auf EUR 15,00 pro Aktie festgelegt. Insgesamt wurden 21,5 Millionen Inhaberaktien bei internationalen institutionellen Investoren platziert. Dies entspricht einem Gesamtvolumen in Höhe von EUR 322 Millionen. Basierend auf dem endgültigen Angebotspreis beträgt die Marktkapitalisierung zum Börsengang EUR 662 Millionen.



Aus der im Rahmen der Privatplatzierung durchgeführten Kapitalerhöhung hat BIKE24 einen Bruttoerlös in Höhe von rund EUR 100 Millionen erzielt, der insbesondere der nochmaligen Beschleunigung des internationalen Wachstumskurses der E-Commerce-Plattform dient.



Andrés Martin-Birner, CEO und Mitgründer von BIKE24: "Der Austausch während der Roadshow mit den Investoren war sehr intensiv und wertvoll und wir freuen uns über das uns entgegengebrachte Vertrauen. Das motiviert uns nochmals mehr, die nächsten Entwicklungsschritte mit unserem gesamten Team zügig voranzutreiben, um unsere marktführende Position in Kontinentaleuropa weiter auszubauen."