Varta – Porsche-Deal als Türöffner in die Automobilindustrie!

Rückblick: Varta ist eines der wenigen Unternehmen aus Deutschland, das weltweit aktiv ist. Zu den Großkunden des deutschen Batterieherstellers gehört unter anderem auch der iPhone-Konzern Apple. Für Fantasie sorgte der Einstieg in den Batterie-Bereich für E-Autos. Für die neue Zelle im Format 21700 mit dem Namen V4Drive konnte Varta nun den Sportwagenbauer Porsche als Kunden für seine Hochleistungsbatterien gewinnen. Nachdem die Aktie Anfang des Jahres stark gestiegen und auch wieder tief gefallen war, begann sich das Papier des Batterieherstellers zu stabilisieren und baute im Mai dann Stärke auf.

Meinung: Varta arbeitet immer profitabler und dringt derzeit mit seinen Hochleistungszellen der Serie V4Drive in den E-Automobilbereich vor. Charttechnisch hat die Aktie einen wilden Ritt hinter sich. Im Mai konnten dann die gleitenden Durchschnitte EMA-50 und EMA-20 wieder zurückerobert werden. Seitdem ging es dann nach Norden, bis wir am Montag einen tiefen Pullback zum EMA-50 sahen, welcher sofort wieder gekauft wurde. Auch am Folgetag zeigte sich das Varta-Papier extrem stark. Wir wollen den Kursen aber nicht hinterherlaufen, und spekulieren auf einen Rücksetzer, welcher uns den Einstieg ermöglichen könnte.

Chart vom 21.06.2021 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 144.85 EUR





Setup: Wenn die Aktie einen Pullback machen sollte, würde sich dieser zum Aufbau einer Long-Position anbieten. Intraday ist auf Umkehrsignale zu achten. Die Chancen stehen nicht schlecht, dass wir nach einem möglichen Rücksetzer eine weitere dynamische Bewegung nach oben bekommen könnten. Der Stopp-Loss ließe sich nach der Tradeeröffnung unter die mögliche Umkehr-Kerze setzen.

Meine Meinung zu Varta ist bullisch

