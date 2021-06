--------------------------------------------------------------

Hamburg (ots) - Owned Media sind und bleiben auch zukünftig die wichtigsten

Kanäle für die professionelle Kommunikation. Im Home-Office verbessern sich vor

allem Selbstorganisation, Work-Life-Balance und Konzentration. Ein komplettes

oder überwiegendes Arbeiten aus dem Home-Office ist aber für die wenigsten die

präferierte Zukunftsvorstellung. Insbesondere spontane Gespräche und

Wissenstransfer fehlen. Auch beim Thema New Leadership gibt es Handlungsbedarf:

Nicht einmal die Hälfte der Befragten bescheinigt den Führungskräften, dass

diese gut oder sehr gut für die Umbrüche in der virtuellen Arbeitswelt gerüstet

sind. Immerhin glauben 60 Prozent der PR-Schaffenden, dass Home-Office ihrer

persönlichen Karriere nicht im Weg steht.





Das sind die zentralen Ergebnisse des news aktuell Trendreports 2021. Gemeinsammit Faktenkontor hat die dpa-Tochter news aktuell PR-Profis aus Deutschland undder Schweiz gefragt, inwiefern sich im Kontext des Katalysators "Corona"Kommunikationskanäle ändern und vor welchen Herausforderungen die Branche durchden Wandel der Arbeitswelt steht. Bei der im Februar 2021 durchgeführtenOnline-Umfrage haben 539 Fach- und Führungskräfte aus der Kommunikationteilgenommen. Die komplette Studie steht ab sofort zum kostenfreien Download zurVerfügung.1. Medienlandschaft und Medienkonsum im WandelHauseigene Inhalte und Kanäle sind in der aktuellen Kommunikationsstrategie derdeutschen und Schweizer Kommunikationsprofis am wichtigsten. Im PESO-Mix hatOwned Media mit 44 Prozent den größten Anteil. Earned Media steht mit 30 Prozentan zweiter Stelle. Auch in den kommenden zwei Jahren werden diese beiden Kanäledie wichtigsten bleiben, allerdings mit einigen Abschlägen: Für Ownedprognostizieren die Befragten einen Verlust von drei, für Earned einen von vierProzent. Der derzeitige Anteil bezahlter Inhalte (Paid Media) von 16 Prozentwird nach Meinung der Befragten auf 17 Prozent steigen. Den größten Sprung machtShared Media: von heute 11 auf 16 Prozent in zwei Jahren.2. Integrierte KommunikationMehr als die Hälfte der Unternehmen vereinen Marketing und PR bereits heute ineiner Abteilung (55 Prozent), mit steigender Tendenz für die kommenden zweiJahre (58 Prozent). In etwa jedem vierten Fall gibt es zwar aktuell noch eineAbgrenzung der Tätigkeitsfelder, allerdings mit enger Zusammenarbeit, etwa zubestimmten Projekten oder Kampagnen (28 Prozent). Auch hier wird in zwei Jahreneine leichte Steigerung auf 30 Prozent prognostiziert. Lediglich 13 Prozent der