Walton steigt mit seinem rund 327 Quadratkilometer umfassenden Grundbesitz in den USA in den Markt für Neubauten von Einfamilienhäusern zur Miete ein

Photo Credit: Walton

Walton ist ein weltweit tätiges Immobilieninvestment- und Grundstücksverwaltungsunternehmen mit einem verwalteten Vermögen in Höhe von 3,4 Milliarden USD. Damit ist das Unternehmen einer der größten Eigentümer von rein Wohnzwecken dienenden Grundstücken in Nordamerika. Die Einführung des BTR-Geschäfts von Walton verschafft dem Unternehmen einen unmittelbaren Wettbewerbsvorteil in einer Zeit, in der es für viele Organisationen auf diesem Markt schwierig ist, an geeignete Grundstücke zu kommen.

Das Kerngeschäft von Walton besteht seit mehr als 42 Jahren aus Ländereien in der Vorentwicklungsphase sowie Grundstückserschließungen. Mit seinem Kerngeschäft ist Walton auf den Erwerb von Grundstücken bis hin zu Bebauungsplänen und Genehmigungen spezialisiert und arbeitet dabei mit führenden nationalen Wohnungsbaugesellschaften in den gesamten Vereinigten Staaten zusammen.

Walton hat bereits 17 kurzfristige Gelegenheiten identifiziert und führt derzeit fortgeschrittene Verhandlungen mit einer ausgewählten Gruppe von national anerkannten Bauunternehmen und Bauträgern, um im ganzen Land Build-to-Rent-Gemeinschaften zu errichten, wobei etwa 2500 Wohnhäuser entstehen sollen. Die erste Entwicklungswelle ist Teil einer längerfristigen Vision des Unternehmens, sein BTR-Portfolio auszubauen. Walton beabsichtigt, weitere Projekte innerhalb seines Netzwerks von mehr als 180 geplanten Wohnanlagen und durch den Erwerb neuer Grundstücke zu errichten.

„Wir sehen dies als eine großartige Gelegenheit, unsere Grundstücke zu nutzen, um zusätzlichen Bestand an Einfamilienhäusern für die Wachstumsmärkte im ganzen Land bereitzustellen, aber was noch wichtiger ist, um erschwinglichen Wohnraum in einer Zeit zu schaffen, in der die Kaufpreise für Häuser in rasantem Tempo steigen“, sagte Bill Doherty, CEO von Walton. „Wir haben auch erkannt, dass Land ein begehrtes Gut für Bauherren und Vermieter von Einfamilienhäusern ist, und wenn sie in diesen Bereich einsteigen, sind wir ein naheliegender Partner für sie.“