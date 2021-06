DAX kann von starken Einkaufsmanagerdaten nicht profitieren

Die sinkenden Infektionszahlen und die damit verbundenen Lockerungen in der Corona-Pandemie führen erwartungsgemäß zu einer kräftigen Erholung in der deutschen Wirtschaft.

Die sinkenden Infektionszahlen und die damit verbundenen Lockerungen in der Corona-Pandemie führen erwartungsgemäß zu einer kräftigen Erholung in der deutschen Wirtschaft. Und dies betrifft inzwischen auch insbesondere den Dienstleistungssektor, der ja von den Einschränkungen am längsten betroffen war und teilweise auch noch ist. Aber inzwischen ist zum Beispiel Einkaufen im Einzelhandel wieder mit wesentlich weniger Hürden möglich, ebenso wie der Besuch der Gastronomie in Außen- und Innenbereichen.

Dienstleister mit höchstem Wachstumstempo seit 10 Jahren

Die Stimmung in den Unternehmen hellt sich entsprechend deutlich auf. Wie IHS Markit gestern zu seiner monatlichen Umfrage unter Hunderten Firmen mitgeteilt hat, wuchs der Servicesektor mit dem höchsten Tempo seit über 10 Jahren. Der Einkaufsmanagerindex dazu stieg laut einer ersten Schnellschätzung auf 58,1 Zähler, von 52,8 im Mai. Ökonomen hatten „nur“ einen Anstieg auf 55,5 Punkte erwartet.