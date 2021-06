USU gewinnt weltweit agierenden Medizintechnik- und Gesundheitskonzern als Neukunden

Aachen/ Möglingen - 24. Juni 2021 - Zur Optimierung des konzernweiten Software Asset Managements (SAM) hat sich ein global tätiges Unternehmen der Pharmabranche ("der Kunde") für Software und Services von USU Technologies entschieden. Ausschlaggebend waren neben der Funktionstiefe der SAM-Software die ausgeprägten Discovery-Fähigkeiten der Lösung, das breite Angebot von Managed Services, die Beratungs-Expertise von USU sowie die erfolgreiche Umsetzung ähnlich komplexer Projekte.

USU konnte sich als Best-of-Breed-Lösung im Rahmen eines umfassenden Auswahlprozesses gegen zwei Mitbewerber durchsetzen. Nach einem erfolgreichen Proof of Concept mit dem Fokus auf Microsoft 365 sowie einem Pilotprojekt entschieden sich alle beteiligten Bereiche des Kunden dafür, mit USU als Lösungspartner bis mindestens Ende 2026 zusammenzuarbeiten. Eines der Hauptziele war die Erhöhung des Automatisierungsgrades in der Datenerhebung und der Datenverarbeitung. USU Software Asset Management löst das System eines Mitbewerbers ab.

"Wir freuen uns über das Vertrauen und sind überzeugt, dass wir durch USU Software Asset Management unseren Kunden dabei unterstützen, die Aufwände für Software deutlich zu reduzieren und Risiken zu minimieren", so Achim Rudolph, Geschäftsführer von USU Technologies.

Als führender Anbieter von Software und Services für das IT- und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren - mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft.



Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Technologies GmbH, USU Solutions GmbH, USU Solutions Inc. sowie USU SAS zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).



