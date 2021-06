P&G investiert in die Standorte Euskirchen und Crailsheim Schwalbach (ots) - Procter & Gamble (P&G) unterstreicht sein klares Bekenntnis zum Standort Deutschland und investiert rund 70 Millionen Euro in den Ausbau der Distributionszentren in Euskirchen und Crailsheim. Damit verbunden ist eine Stärkung der Lieferfähigkeiten für den Einzelhandel in der DACH-Region, für Direktlieferungen an Kunden in anderen Ländern sowie für standortübergreifende Lieferungen in andere Distributionszentren in Europa und darüber hinaus.

Im Einzelnen wird das Distributionszentrum in Crailsheim um ein automatisiertes Hochregallager und das Distributionszentrum in Euskirchen mit einem automatisierten Lager erweitert. Die Fertigstellung der Erweiterungen in Crailsheim und Euskirchen wird aus heutiger Sicht im Jahr 2023 erfolgen.