JPMORGAN belässt HENKEL VORZUEGE auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel nach Quartalszahlen von H.B. Fuller auf "Overweight" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Die Kennziffern des US-Klebstoffherstellers ließen positive Rückschlüsse auf die Nachfrage- und Preisdynamik beim deutschen Konkurrenten zu, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2021 / 07:43 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2021 / 07:47 / BST