FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des Solarindustriezulieferers Wacker Chemie haben am Donnerstag angesichts wohl kurz bevorstehender Handelsrestriktionen der USA gegen einige chinesische Solarfirmen deutlich zugelegt. Sie stiegen als einer der Favoriten im MDax um mehr als drei Prozent auf 133,45 Euro. Zwischenzeitlich waren sie sogar nach stärker nach oben geklettert, dann aber - wie schon am Vortag - an der 21-Tage-Linie nach unten abgeprallt. Diese Linie signalisiert den kurzfristigen Trend und verläuft aktuell bei gut 135 Euro.

Die Regierung des US-Präsidenten Joe Biden sei bereit, einige in Chinas Region Xinjiang hergestellte Solargrundstoffe mit Importverboten zu belegen, um gegen die mutmaßliche Unterdrückung des Volkes der Uiguren vor allem in dieser Region vorzugehen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg. Zuvor hatte bereits die in Washington gut vernetzte Zeitung "Politico" darüber berichtet, was die Aktien von Wacker Chemie am Dienstag kräftig angetrieben hatte.