Berlin (ots) -



- Der Growth-Equity Investor verwaltet mehr als 1 Milliarde US-Dollar und hatte

bereits erfolgreiche Beteiligungen in Europa

- Activant Capital investiert speziell in Commerce Infrastructure Scale-ups in

den Bereichen E-Commerce, Logistik, Fintech und Healthtech

- Der Fonds ernennt Maximilian Mayer, vormals mehrere Jahre Investor bei Global

Founders Capital und bereits durch gemeinsame Investments bekannt, zum Leiter

des Berliner Büros



Activant Capital eröffnet einen europäischen Standort in Berlin. Das gab der

Risikokapitalgeber, der in Commerce Infrastructure Scale-ups investiert, welche

sich um die Bereiche E-Commerce, Logistik, Fintech und Healthtech kümmern, heute

bekannt. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Greenwich, Connecticut, stärkt mit

dieser Expansion nach Europa seine globale Präsenz mit einem Büro in

Deutschland. Alle Unternehmen im Portfolio von Activant werden in Zukunft beim

Wachstum sowohl von Berlin, als auch aus den USA heraus unterstützt.





WIE ACTIVANT CAPITAL ARBEITETWährend es reichlich Unterstützung in der Gründungs-, Seed und Series A Phasegibt, bleibt die Wachstumsfinanzierung weiterhin eine Herausforderung füreuropäische Start-ups. Im Vergleich zu den USA wird Wachstumskapital in Europaimmer noch recht zögerlich investiert. In Amerika wurde in 2020 ca. 65% desKapitals in Tech-Unternehmen im Growth Bereich investiert vs. 35% in Early-Stage(vgl. 1) - in Europa war der Split in 2020 ungefähr 50% Growth vs. 50% Early(vgl. 2). Activant will helfen, diese Lücke weiter zu schließen."Es macht Sinn, dass Unternehmen im Technologie-Infrastruktur-Sektor - wenn sieskalieren - aus den USA in europäische Märkte expandieren und umgekehrt. EinePräsenz in Europa zu haben, erlaubt Activant, diese Möglichkeiten besser zuverstehen und die Bedürfnisse beider Seiten besser zu bedienen. Europa hatunzählige erstaunliche Gründer:innen, denen wir viel zutrauen und die wir fortanunterstützen und fördern möchten. Wir freuen uns, Activant in Berlin zuetablieren, was uns einen besseren Zugang zu diesen Talenten und Gründer:innenermöglicht" , sagt Steve Sarracino, Founder und Partner von Activant Capital.Wenn sich ein Start-up in einer vielversprechenden Situation befindet, kann einsignifikantes Investment und die richtige operative Unterstützung denUnterschied machen. Mit der Eröffnung des Büros in Berlin setzt Activant Capitalgenau hier an.Für die nachhaltige Unterstützung von Gründer:innen und deren Teams konzentriertsich Activant nur auf eine Handvoll Investments pro Jahr und arbeitet eng mitdem jeweiligen Management zusammen. Zusätzlich sind die Fonds von Activant mit