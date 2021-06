PMI Talent Gap Report zeigt anhaltende Diskrepanz zwischen verfügbaren Talenten und der wachsenden Nachfrage nach Projektmanagement Fähigkeiten (FOTO)

München (ots) - Der Zehn-Jahres-Ausblick für projektmanagementorientierte

Beschäftigung untersucht, warum diese Talentlücke existiert und wie

Organisationen und Fachkräfte die hohe Nachfrage decken können



Project Management Institute (PMI), der weltweit führende Verband für

Projektprofis und Changemaker, gab heute die Veröffentlichung von "Talent Gap:

Ten-Year Employment Trends, Costs, and Global Implications" bekannt, einem

Zehn-Jahres-Ausblick auf die Beschäftigung im Projektmanagement. Auf globaler

Ebene zeigt der Bericht die kontinuierliche Kluft zwischen der Nachfrage nach

Projektmanagement-Fähigkeiten und der Verfügbarkeit von Talenten. Es wird auch

erörtert, warum diese Diskrepanz besteht, wie sie das Wirtschaftswachstum

beeinflussen kann und welche Möglichkeiten Unternehmen und Einzelpersonen haben,

diese Lücke strategisch zu schließen.





Laut dem Bericht wird ein Anstieg von Jobs, die Projektmanagement-orientierteFähigkeiten erfordern, eine höhere Nachfrage aufgrund des Wirtschaftswachstumsund der Ruhestandsraten bis 2030 einen weltweiten Bedarf an 25 Millionen neuenProjektfachleuten schaffen, was bedeutet, dass jedes Jahr 2,3 MillionenProjektmanager und Changemaker projektmanagement-orientierte Rollen besetzenmüssen, um mit der Nachfrage Schritt zu halten. Dieser Mangel an Talenten kannein erhebliches Risiko für Unternehmen darstellen, da sie auf Projektteamsangewiesen sind, um strategische Initiativen pünktlich und budgetgerechtumzusetzen.Die Auswirkungen der Lücke könnten weltweit spürbar sein und bis 2030 zu einemmöglichen Verlust von bis zu 284,9 Mrd. EUR beim globalen und bis zu 68,5 Mrd.EUR beim europäischen BIP führen. Dies ist eine große Chance für Projektexpertenund Changemaker, die, unabhängig von ihrer Rolle, motiviert und befähigt sind,Veränderungen voranzutreiben."Projekte und die Changemaker, die hinter diesen Projekten stehen, spielen einewichtige Rolle in der globalen Wirtschaft und der Gesellschaft als Ganzes. Undobwohl Projektmanager der Inbegriff der Changemaker sind, kann jeder Mensch, derüber Projektmanagement-Fähigkeiten verfügt, dazu beitragen, den Wandel zusteuern", sagte Lysan Drabon, Head of Business Operations & Analyses.PMI's Project Management Professional (PMP)® Zertifizierung ist weltweit als der"Goldstandard" der Projektmanagement Zertifizierungen anerkannt. Der Erwerb derPMP® -Zertifizierung steigert die Karrierechancen von Fachleuten unabhängig vonder Branche, da sie Erfahrung und Fachwissen in der Projektleitung in jederArbeitsform nachweist und Organisationen dabei hilft, Kandidaten zu befähigen,intelligenter zu arbeiten und bessere Leistungen zu erbringen.