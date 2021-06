---------------------------------------------------------------------------

Frankfurt am Main, 24.06.2021 - Deposit Solutions GmbH, eine Beteiligung der FinLab AG, und Raisin GmbH haben mit Datum 24.06.2021 die Verschmelzung im Rahmen eines "Merger of Equals" bekannt gegeben. Das fusionierte Unternehmen wird als Raisin DS GmbH firmieren. An dem fusionierten Unternehmen Raisin DS GmbH hält die FinLab AG zukünftig einen Anteil im niedrigen einstelligen Bereich.



Über FinLab AG:

Die börsennotierte FinLab AG (WKN 121806 / ISIN DE0001218063 / Tickersymbol: A7A) ist einer der ersten und größten Investoren in den Bereichen Financial Services Technologies ("fintech") und Blockchain in Europa. Der Schwerpunkt von FinLab ist dafür die Bereitstellung von Wagniskapital für Start-ups. Die FinLab strebt die aktive und langfristige Begleitung ihrer Investments an. Dabei unterstützt FinLab ihre Beteiligungen in ihrer jeweiligen Entwicklungsphase mit ihrem Netzwerk und Know-how. Darüber hinaus agiert FinLab als Asset Manager und verwaltet Assets im dreistelligen Millionenbereich.



