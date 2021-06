So wurden aus einer Produktionsfläche von 45.000 Quadratmetern am Standort Nördlingen durch die heute eingeweihte Produktionshalle aktuell rund 60.000 Quadratmeter. In der Halle sollen Lithium Batterien für „Wearables“ produziert werden – einer der Verkaufsschlager Varta’s. Diese Expansion ist mit einem Ausbau der Arbeitsplätze auf rund 1.000 verbunden (Verdopplung). Und schon im Herbst will Varta das nächste Gebäude in Nördlingen bauen.

Zum Anlass CEO Herbert Schein: „Wir befinden uns in einem Technologiewettbewerb. Wer vorne mit dabei sein will, muss immer neue und immer bessere Batterien präsentieren. Das ist genau, was VARTA macht. Die Menschen wollen unabhängig sein. Sie wollen maximale Flexibilität – privat, wie beruflich. Weil das so ist, braucht es Innovationen für mobile, zuverlässige Energie. VARTA liefert sie in Form leistungsfähiger Lithium-Ionen-Zellen für eine breite Palette von Anwendungen.“

„Die Batterie ist heute die strategische Zukunftskomponente.

Es war eine politische Entscheidung auf höchster Ebene, die Forschung und den Ausbau der Batterietechnologie in Europa zu fördern. Und sie war richtig“, sagte Schein. Und im Anschluss der Bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger: „Das Projekt von VARTA zur Industrialisierung der Batteriezellfertigung ist nicht nur ein Fortschritt für den Umweltschutz. Mit dem ganzheitlichen Fabrikkonzept ist es Vorbild für durchgängige Digitalisierung. Eine nachhaltige, klimaneutrale Fertigung von Lithium-Ionen-Batteriezellen liefert einen wichtigen industriepolitischen Beitrag für Deutschlands Zukunft.