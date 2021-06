Die Lage verschiebt sich zum DAX-Wochenstart etwas, nachdem der Ausbruch auf der Oberseite nicht erfolgt ist. Nun steht die 15.550 im Fokus der Trader.

Auch am Montag gab es kein kein nachhaltiges Signal am Deutschen Aktienmarkt. Die 15.600 blieb weiter DAX Dreh- und Angelpunkt.

XETRA-Entscheidung im DAX voraus

Doch ganz so einfach machte es der DAX den Anleger nicht. Knapp vor dem Hoch des letzten Mittwochs drehte der Index wieder und fiel zügig an die 15.600er-Region zurück. Diesen Dreh konnte ich mit geringem Risiko handeln und die Positionen, eingegangen an der Abwärtstrendlinie und knapp hinter dem Mittwochshoch abgestoppt, entsprechend weiter managen:

Montags-Livetrade im DAX

In Summe und über alle Teilpositionen hinweg brachte er rund 400 Punkte ein und ist live in der Twitch-Aufzeichnung noch einmal zu sehen.

Der Rücklauf erstreckte sich bis zur Mitte zwischen 15.500 und 15.600 und damit auf ein Niveau, welches mittelfristig bereits mehrere "Belastungen" erfahren hatte. Am frühen Nachmittag erfolgte ein weiterer Test der Oberseite. Er scheiterte erneut und zog den Index wieder zurück auf diese "Zwischenzone".

Im Tagesverlauf sah dies dann bei leicht ansteigender Volatilität wie folgt aus:

Wochenstart im DAX

Ein leichtes Minus blieb mit folgenden Eckdaten und 126 Punkten Schwankungsbreite zurück:

Eröffnung 15.570,80 Tageshoch 15.668,08 Tagestief 15.542,17 Vortageskurs 15.607,97 Schlusskurs 15.554,18

Damit verzeichnete der Handelstag zwei erfolglose Anläufe, die obere Abwärtstrendlinie zu überschreiten:

Trendlinie im DAX berührt

Wird nun wieder die Unterseite vermehrt getestet?

Der zweite Anlauf zur Trendlinie fand etwas tiefer statt und hat damit die Kraft dieser Linie noch einmal bestätigt. Übergeordnet befinden wir uns daher weiter im DAX-Dreieck, welches uns seit beinah zwei Wochen begleitet:

Dreieck im DAX

Aus der Vorbörse heraus ist ein Test der Unterseite nun wahrscheinlicher geworden. Diese notiert leicht negativ und damit unter den Tiefs des gestrigen Tages:

DAX in der Vorbörse schwächer

Die runde 15.500 kann damit das nächste Ziel werden, respektive der Bereich knapp darunter, welcher sich aus diesen Markierungen ergibt:

Kommt es hier nicht zu einer Stabilisierung, müssen wir uns die Tiefs des vergangenen Montags aus der Vorwoche noch einmal genauer ansehen.

Weitere Ableitungen ergeben sich sicherlich nach dem YouTube-Livestream in der Vorbörse. Diese bespreche ich wieder gemeinsam mit anderen Tradern live im täglichen Stream auf Twitch und freue mich auf Deine Teilnahme:

Danach startet auch direkt der Livetradingroom ab 10.00 Uhr von JFD - diesmal ohne Marcus Klebe.

Auf folgende Termine gilt es zudem aus ökonomischer Sicht zu achten.

Aus Japan gab es in der Nacht bereits mehrere Daten, die den Arbeitsmarkt sehr gut darstellen. Ebenso die Einzelhandelsumsätze, welcher leichter erwartet wurden. Diese sorgten für einen leichten Kursabschwung, sodass der Nikkei225 aktuell 0,5 Prozent im Minus notiert.

11.00 Uhr werden das EU-Verbrauchervertrauen und der EU-Geschäftsklimaindex veröffentlicht.

14.00 Uhr folgen die Harmonisierten Verbraucherpreise aus Deutschland als Index und 15.00 Uhr der US-Immobilienpreisindex. Gegen 16.00 Uhr folgt noch das Verbrauchervertrauen Conference Board aus den USA.

Seitens der Notenbanken wird Christine Lagarde am Nachmittag eine Rede halten.

Alle genannten Eckpunkte sind hier tabellarisch mit den Prognosen der Analysten aufgelistet:

Wirtschaftskalender am 29.06.2021

Damit wünsche ich uns zum Start des Handels am Deutschen Aktienmarkt heute viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

