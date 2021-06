Libero ernennt Lisa Peterson zum Chief Financial Officer

„Wir freuen uns sehr, Frau Peterson im Managementteam von Libero begrüßen zu dürfen. Mit ihrer Ernennung stärken wir das Alleinstellungsmerkmal von Libero erneut: die umfassende Erfahrung beim Ausbau großer Bergbauprojekte in Nord-, Mittel- und Südamerika. Mit Frau Peterson als CFO gewinnt das Team an Tiefe und Vielfalt, da sie nicht nur über Erfahrung im Bergbau, sondern auch im Bereich der erneuerbaren Energien verfügt“, so President und CEO Ian Harris in Bezug auf den Neuzugang. „Lisa Peterson bringt jahrelange Erfahrung und eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in das Unternehmen, die dazu beitragen werden, einen disziplinierten und werteorientierten Ansatz bei der Weiterentwicklung der mehreren erstklassigen porphyrischen Projekte des Unternehmens in ganz Amerika zu fördern. Sie ist ein Beispiel dafür, dass die Qualifikation der Experten sowie die Qualität der Projekte und Strategie von Libero die qualifiziertesten Kräfte der Branche anzieht.“

Frau Peterson ist CPA mit mehr als 13 Jahren Erfahrung in den Bereichen Bergbau, erneuerbare Energien, Infrastruktur und professionelle Dienstleistungen. Zuletzt war Frau Peterson als Vice-President of Corporate Reporting & Global Accounting bei SkyPower Global, einem großen, internationalen Entwickler und Anbieter erneuerbarer Energien, tätig. Vor ihrer Tätigkeit bei SkyPower Global war Frau Peterson drei Jahre lang bei der Barrick Gold Corporation als Chief of Staff Capital Projects in der Gruppe für technische Dienstleistungen, Projektentwicklung und Planung der Lebensdauer von Minen sowie als Chief of Staff des Frontera-Distrikts in Argentinien und Chile beschäftigt. In diesen Funktionen trug sie zum Ausbau von Großprojekten bei, stand in Kontakt mit Interessensvertretern und Joint-Venture-Partnern und führte Value Assurance Reviews [in etwa: Prüfungen der Wertsicherung] der Betriebs- und Expansionsanlagen von Barrick durch. Vor ihrer Beschäftigung bei Barrick leitete Frau Peterson fünf Jahre lang die Gruppe für internationale Unternehmensberichterstattung bei KGHM. Frau Peterson begann ihre Karriere im Finanz- und Rechnungswesen bei KPMG. Sie hat ein Bachelor-Diplom in Betriebswirtschaftslehre von der Simon Fraser University.