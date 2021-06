XPhyto beliefert 10 Testzentren in Berlin mit seinem 25-minütigen COVID-19 PCR-Test

- Start des kommerziellen Betriebs voraussichtlich unmittelbar nach Lieferung der Kits

GmbH geschlossen hat. Dabei handelt es sich um zwei deutsche Diagnostik-, Test- und Medizinlogistikunternehmen, die zehn COVID-19-Testzentren in Berlin betreiben. Es besteht eine starke Nachfrage nach zuverlässigen und schnellen Tests, um die rasche Dynamik der Pandemie während des Sommers und der Hauptreisezeit zu überwachen.

GmbH & Co. KG und

of

Die Auslieferung von ca. 1.000

Covid

-ID Lab Tests an Testzentren in Berlin beginnt in dieser Woche und ist der Auftakt für eine kurze Testphase zur Integration und Evaluierung des neuen PCR-Testsystems von

XPhyto

. Die Verarbeitung der

Covid

-ID Lab Proben erfolgt direkt am Ort der Probenentnahme. Dies stellt eine deutliche Abkehr von den herkömmlichen PCR-Testmodellen dar, bei denen die Proben gesammelt und dann zur Verarbeitung an große zentralisierte und automatisierte Labore geschickt werden. Erwartungsgemäß werden durch das dezentrale Testmodell von

XPhyto

schnellere Ergebnisse, vielseitigere Testzentrums-Optionen und Kosteneffizienz bei geringeren Testvolumina ermöglicht.