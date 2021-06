Piedmont und Sayona erhalten gerichtliche Genehmigung für Erwerb von North American Lithium mit Sitz in Québec

- Der Superior Court von Québec genehmigt Sayona Québecs Erwerb von North American Lithium (“NAL”)

- Die gesamte Geldleistung von rund 94 Mio. CAD, wodurch die Transaktion abgeschlossen ist, ist für das 3. Quartal 2021 erwartet

- Piedmont wird rund 23,5 Mio. CAD finanzieren, was seinem Anteil von 25% an Sayona Québec entspricht

- Eine detaillierte Untersuchung zur Integration von NAL in Sayona Québecs Projekt Authier soll in den kommenden Wochen beginnen

- Sayona und Piedmont engagieren sich gemeinsam für den Ausbau der Lithiumhydroxid-Kapazität in Québec

BELMONT, N.C. – Piedmont Lithium Inc. (Nasdaq: PLL) gibt bekannt, dass der Superior Court von Québec (Kammer für Handelssachen) das gemeinsame Gesuch des Unternehmens und von Sayona Mining Limited (ASX:SYA) über den Erwerb von North American Lithium (“NAL”) durch Sayona Québec Inc. (“Sayona Quebec”) im Rahmen des Creditors Arrangement Act (CCAA)-Verfahrens von NAL genehmigt hat. Piedmont ist ein 25-prozentiger Anteilseigner von Sayona Québec und besitzt 19,79% der ausstehenden Stammaktien von Sayona Mining Limited.

Nach Abschluss der Transaktion wird Sayona Québec alle ausgegebenen und ausstehenden Aktien von NAL und im Wesentlichen alle Assets erwerben. Die Anordnung des Superior Court von Québec sieht vor, dass die im Rahmen der Transaktion erworbenen Assets frei von jeglichen Belastungen sind, mit Ausnahme bestimmter genehmigter Belastungen, die von Sayona Québec akzeptiert werden.

NAL besitzt ein großes, ehemals produzierendes Lithiumprojekt rund 20 Meilen von Sayonas Kernprojekt Authier in der Nähe des wichtigen Bergbauzentrums Val-d’Or in der Region Abitibi in Québec. NAL ist vollständig genehmigt, hat eine Mineralressource von 57,7 Mio. Tonnen mit 1,05% Li2O, und hat über 400 Mio. $ in Bergbau und Konzentrat- und Veredelungskapazität investiert. Das Projekt war in Betrieb und 2018 auf dem Weg zu namhafter Produktion, als es jedoch aufgrund eines schwachen Lithiummarkts und suboptimaler Kapitalstruktur in den Wartungszustand versetzt wurde.

Sayona und Piedmont fahren mit technischen Studien fort, die Sayona Québecs Projekte Authier und Tansim mit den Produktionsanlagen auf NAL integrieren wollen, einschließlich Voraussetzungen für einen Neustart, technische Verbesserungen und Optimierung der Betriebsabläufe von NAL, um diese wettbewerbsfähige Gruppe von Vermögenswerten vollständig zu nutzen. Außerdem werden Sayona und Piedmont die Herstellung von Lithiumhydroxid in Québec priorisieren und dabei die Wettbewerbsvorteile von Québec nutzen; dazu gehören der Zugang zu kohlenstoffemissionsloser, kostengünstiger Wasserkraft, hervorragend geschulte Mitarbeiter, erstklassige Infrastruktur und die Initiative sowohl der kanadischen als auch der Provinzregierung hinsichtlich der Entwicklung von Lithiumionenbatteriematerialien und der E-Fahrzeugindustrie.

Keith D. Phillips, President und Chief Executive Officer, sagte: “Wir freuen uns sehr, mit unseren Partnern auf Sayona zusammenzuarbeiten, um die Spodumenressourcen in der Region Abitibi von Québec zu konsolidieren. NAL ist ein ehemals produzierender Betrieb mit einer großen, hochgradigen Mineralressource in unmittelbarer Nähe zu Sayonas Projekt Authier und dem wichtigen Bergbauzentrum Val-d’Or, Québec. Wir werden eng mit Sayona zusammenarbeiten, um die Pläne zur Zusammenlegung der Spodumenbetriebe Authier und NAL zu optimieren und wir beide wollen eine integrierte Spodumen- zu Lithiumhydroxid-Kapazität in Québec aufbauen. Piedmont ist davon überzeugt, dass ‘Lage und Regionalisierung der Batterielieferkette ausschlaggebend sind’ und dass der gemeinsame Betrieb in Québec gut aufgestellt sein wird, um der schnell wachsenden E-Fahrzeugindustrie in Nordamerika dienlich zu sein. Der Betrieb in Québec ist eine ideale Ergänzung zu unserem Vorzeige-Lithiumprojekt Carolina in Gaston County, NC, und zu Piedmonts Ziel, Nordamerikas führender Lithiumhydroxidproduzent zu werden.”

Über Piedmont Lithium

Piedmont Lithium (Nasdaq:PLL; ASX:PLL) entwickelt ein erstklassiges integriertes Lithiumgeschäft in den USA, was den Übergang zu einer Netto-Null-Welt und die Schaffung einer klimafreundlichen Wirtschaft in Amerika ermöglicht. Unsere Lage im anerkannten Zinn-Spodumen-Gürtel Carolina in North Carolina, die Wiege der Lithiumindustrie, positioniert uns zu einem der weltweit kostengünstigsten Produzenten von Lithiumhydroxid und dem Produzenten mit der strategisch besten Lage, um die schnell wachsende E-Fahrzeuglieferkette in den USA zu bedienen. Die einzigartige geographische Nähe unserer Ressourcen, Produktionsbetriebe und potenziellen Kunden bringt uns auf den richtigen Weg, um unter den weltweit nachhaltigsten Produzenten von Lithiumhydroxid zu sein, und sollte es Piedmont ermöglichen, eine zentrale Rolle bei Amerikas Weg zur Elektrifizierung von Transport und Energiespeicherung zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter www.piedmontlithium.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Erwartungen und Überzeugungen von Piedmont bezüglich zukünftiger Ereignisse. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen notwendigerweise Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Piedmont liegen, was dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Piedmont übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Bekanntmachung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen nachträglich zu aktualisieren oder zu revidieren, um die Umstände oder Ereignisse nach dem Datum dieser Bekanntmachung widerzuspiegeln. U.S.-Investoren wird dringend empfohlen, die Offenlegung von Piedmont in seinen SEC-Einreichungen zu berücksichtigen, von denen Kopien bei Piedmont oder über das EDGAR-System auf der Website der SEC unter http://www.sec.gov/ erhältlich sind.

Warnhinweis für US-Investoren bezüglich der Schätzungen nachgewiesener, angedeuteter und vermuteter Mineralessourcen

Die hierin enthaltenen und zuvor von North American Lithium gemeldeten Informationen wurden in Übereinstimmung mit den Anforderungen der in Kanada geltenden Wertpapiergesetze erstellt, die sich von den Anforderungen der Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten unterscheiden. Die Begriffe "Mineralressource", "nachgewiesene Mineralressource", "angedeutete Mineralressource" und "vermutete Mineralressource" sind kanadische Bergbauausdrücke, die in Übereinstimmung mit den Anforderungen von NI 43-101 definiert wurden. Vergleichbare Begriffe werden nun auch von der U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") in ihrer neu verabschiedeten "Modernization of Property Disclosures for Mining Registrants" definiert, wie in ihren S-K 1300 Standards verkündet wurde. Während die Richtlinien für die Berichterstattung über Mineralressourcen, einschließlich der Unterkategorien der nachgewiesenen, angedeuteten und vermuteten Ressourcen, für die Standards NI 43-101 und S-K 1300 weitgehend ähnlich sind, sind die hierin enthaltenen Informationen, die die Mineralvorkommen von North American Lithium beschreiben, nicht vollständig mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von US-Unternehmen veröffentlicht werden, die den Berichts- und Offenlegungspflichten gemäß den US-Bundeswertpapiergesetzen und den darunter liegenden Regeln und Vorschriften unterliegen. Piedmont übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit der historischen Berichterstattung von North American Lithium und prüft diese auch nicht. Die historische Berichterstattung von North American Lithium ist unter www.sedar.com verfügbar.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

