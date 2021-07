QIAGEN bildet strategische Allianz mit Sysmex Corporation – Ziel ist die globale Entwicklung und Vermarktung von Begleitdiagnostika für Krebserkrankungen basierend auf NGS- und Plasma-Safe-SeqS-Technologie

Die Allianz wird Kooperationen mit Pharmaunternehmen vorantreiben um medikamentöse Arzneimitteltherapien für Krebserkrankungen zu entwickeln und den frühzeitigen klinischen Einsatz von Begleitdiagnostika auf Basis ultrasensibler Flüssigbiopsien zu ermöglichen. Die Kooperation von QIAGEN und Sysmex reicht bereits weit zurück. Als Teil der Zusammenarbeit wird in Japan unter anderem der Blutkrebstest ipsogen JAK2 bereitgestellt. QIAGEN und Sysmex werden in zahlreichen Regionen der Welt Begleitdiagnostika für Krebserkrankungen anbieten.

QIAGEN (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) hat heute eine globale strategische Allianz mit der japanischen Sysmex Corporation (Börse Tokio, erster Handelsabschnitt [Ticker-Code: 6869]) bekannt gegeben. Ziel ist die Entwicklung und Vermarktung von Begleitdiagnostika für Krebserkrankungen, die die führende Expertise von QIAGEN in diesem Bereich sowie die von Sysmex entwickelte Plasma-Safe-SeqS-Technologie für das Next-Generation-Sequencing (NGS) nutzen.

Ask 0,29

Ask 0,29

Ask 0,29

Ask 0,29

Durch die genetische Analyse von Tumoren können die Gene identifiziert werden, die für ihre Entwicklung und Ausbreitung verantwortlich sind – und die Behandlung kann zielgerichtet angepasst werden. Die traditionelle Analyse solider Tumore wird jedoch durch ihre Heterogenität – etwa die unterschiedliche Konzentration von Krebszellen – und die Probenverfügbarkeit eingeschränkt. Die Flüssigbiopsie bietet Lösungen für diese Herausforderungen und ermöglicht es in Kombination mit sensitivem NGS, eine Evaluierung von Patienten in verschiedenen Phasen der Krebsbehandlung vorzunehmen. Zudem werden Ärzte in die Lage versetzt Anomalien zu erkennen, Behandlungen präziser zu machen und neue zielgerichtete Therapien zu entwickeln.

„Durch die Kombination der globalen Reichweite von QIAGEN mit den NGS-Kompetenzen von Sysmex erreichen wir einen wichtigen Meilenstein, um die Anwendung von NGS-Technologien in der klinischen Entscheidungsfindung voranzubringen. Zudem unterstreichen wir damit unser gemeinsames Ziel, diese vielversprechende Technologie einzusetzen, um die Behandlungsergebnisse von Patienten weltweit zu verbessern“, kommentiert Jean-Pascal Viola, Senior Vice President, Leiter des Geschäftsbereichs Molekulare Diagnostik und Head of Corporate Business Development bei QIAGEN. „Diese Allianz wird unsere regulatorische und klinische Expertise durch ausgeprägte NGS-Kompetenzen ergänzen. Darüber hinaus wird sie vorteilhaft für unsere Partner in der Pharmabranche sein, da wir unsere starke Position und unser Produktangebot im Bereich Begleitdiagnostika ausbauen. Wir freuen uns darauf, mit dieser Allianz erhebliche Vorteile für unsere Pharmapartner – und damit letztlich für die Behandlung von Patienten – zu schaffen.“