Aktienmärkte auf Rekordkurs, hohe Volatilität, schlagzeilenträchtige Entwicklungen bei Einzelwerten und dazu Negativzinsen auf Guthaben – eine perfekte Vorlage für Brokerage-Firmen. Und genau so sehen deren Zahlen aus: Rekorde über Rekorde – beim Umsatz, beim Gewinn und bei der Börsenkapitalisierung.

Und so ist eine ganze Branche im Höhenrausch. In diesen Boomzeiten lieferte flatexDEGIRO ein mehr als gutes Quartalsergebnis, dass selbst in solchen rekordträchtigen Zeiten überraschen konnte. Und dann die logische Konsequenz: Die Zielkundenzahl gegenüber der schon optimistischen Vision 2025 wurde nochmals mehr als verdoppelt. Bis zu 8 Mio. Kunden und 350 Mio. Transaktionen sollen es werden. Grössenwahn? Eigentlich nicht – passt in die Branche, die keine Wachstumsgrenzen mehr zu kennen scheint. Ähnlich äusserte sich ein anderer Branchenvertreter am Dienstag: M. Hach, der neue wallstreet:online CEO, der für „seinen Smartbroker“ ebenfalls eine glänzende Zukunft sieht.

Mit der Begründung den Freefloat erhöhen zu wollen, verkauften nun einige der DEGIRO Gründer einen Teil des in Aktien gezahlten „Kaufpreises“

Gestern kündigte der beauftragte Broker, Jefferies International, die Transaktion an. Heute Morgen Vollzug: Einige der DEGIRO Gründer und dadurch Aktionäre der flatexDEGIRO AG haben insgesamt 650.000 Aktien (ca. 2,4%) der flatexDEGIRO im Rahmen einer Privatplatzierung an institutionelle Investoren verkauft. Aufgrund eines mehrfach überzeichneten Orderbuchs wurden die Aktien zu einem Preis von EUR 109,00 je Aktie platziert, wodurch den verkaufenden Aktionären der rund 70,9 Mio EUR zufliessen.

Steinhoff Holding kann aufatmen. Hamilton ist zum wiederholten Male vor dem Berufungsgericht mit seiner Blockadepolitik gescheitert.

H2Update: Nel vor Auftragsschub? Neuer Partner steigt bei Nel’s Hyon ein. Sieht grosse H2-Nachfrage für Transport auf Land und See in Norwegen – bald

SFC Energy AG wird von Staatsminister als Hidden Champion tituliert. Neue Produkte sollen das bestätigen. Cloud plus CO2-Einsparung.

Nach der Platzierung werden die Verkaufenden Aktionäre noch rund 9,6 % halten (ohne Aktien in Collar-Strukturen). Der DEGIRO-Gründer hinter Nola LPE (derzeit ca. 6%) war nicht bereit, sich an der Transaktion zu beteiligen. Die abgebenden Aktionäre unterliegen aus der DEGIRO-Akquisition eigentlich noch bis zum 28. Juli 2021 einer vertraglichen Sperrfrist. Die Gesellschaft hat auf die Sperrfrist für die Platzierung von Aktien im Rahmen dieser Platzierung verzichtet. Verbleibende Aktien bleiben bis zum 28. Juli 2021 gesperrt. Grund für den Verzicht ist zumindest offiziell begründet mit einem „hehren Ziel“: „The aim is to further increase flatexDEGIRO’s free float which supports the Company’s eligibility for potential MDAX inclusion in 2021.“