- Der Innenraum ist auf Langlebigkeit ausgelegt: strapazierfähige Materialien und integrierte Technologie, die sich langfristig bewähren werden

LONDON, 7. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Das Interieur des INEOS Grenadier ist zweckorientiert konzipiert und soll den Platz, die Praxistauglichkeit und die Vielseitigkeit bieten, die die Nutzer von einem nutzenorientierten Geländewagen erwarten. Das von Grund auf neu entworfene Design berücksichtigt die moderne Technologie und den Komfort, die Voraussetzung für ein Fahrzeug für die 2020er-Jahre und darüber hinaus sind.

„Als wir mit den Planungen für den Innenraum des Grenadier begonnen haben, haben wir uns davon inspirieren lassen, wo die Schalter für eine optimale Nutzung in modernen Flugzeugen, Booten und sogar in Traktoren angeordnet sind: Die häufig Benötigten sind in direkter Griffweite, die anderen etwas weiter weg", sagte Designleiter Toby Ecuyer. „Der Grenadier befolgt das gleiche Grundprinzip. Das Layout ist funktional, logisch und bedienungsfreundlich konzipiert. Er ist ausgestattet mit allem, was notwendig ist – und mit sonst nichts."

Kippschalter und Drehregler in der Mittelkonsole und im Dach sind klar beschriftet und nicht zu dicht beieinander. Hilfsschalter sind eingebaut und vorverkabelt, um die Ergänzung von Seilwinden, Arbeitsleuchten und anderem Zubehör zu erleichtern.

Fortschrittliche Technologien wurden nur dort verwendet, wo sie der Funktionalität und der Einsatztauglichkeit dienen. Der Zugriff auf das Infotainment-System erfolgt über einen 12,3–Zoll-Touchscreen-Bildschirm oder über einen Drehregler. Die Integration von Apple CarPlay und Android Auto ermöglicht den Nutzern, sich auf die stets aktuelle Smartphone-Navigation verlassen zu können. Und mit dem Pfadfinder-Navigationssystem können Fahrer ihre Route dort, wo es keine Straßen oder Wege mehr gibt, anhand von Wegpunkten programmieren, verfolgen und aufzeichnen.