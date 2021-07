Der Sommer ist da, und erfreulicherweise sind die Infektionszahlen in Deutschland zuletzt sehr deutlich gesunken.

07.07.2021 - Der Sommer ist da, und erfreulicherweise sind die Infektionszahlen in Deutschland zuletzt sehr deutlich gesunken. Das Wetter und steigende Impfquote sorgen dafür, dass so etwas wie Normalität eingekehrt ist und auch Sommerurlaub und schöne Erlebnisse wieder möglich sind. Auf der anderen Seite ziehen düstere Wolken auf: Die Covid-19-Variante Delta (sogenannte indische Variante) führt bereits in verschiedenen Ländern trotz hoher Impfquoten wieder zu steigenden Ansteckungen, wenngleich nicht zu höheren Krankenhauseinweisungen oder sogar Todesfällen. Das nährt die Hoffnung, dass es möglicherweise alles nicht so furchtbar wird, wie manche Äußerungen aus der Politik derzeit vermuten lassen könnten. Weder die britische noch die südafrikanische Variante hatten sich als „Pandemie in der Pandemie“, wie viele Politiker verkündet haben, herausgestellt.

Die Entwicklung der Volkswirtschaften und Kapitalmärkte verläuft in jedem Falle positiv. Die Ökonomen der Bundesbank haben Mitte Juni ihre Konjunkturprognose für das laufende Jahr kräftig angehoben. Schon im Sommer könnte die Wirtschaftsleistung in Deutschland demnach wieder das Vorkrisenniveau erreichen. Für 2022 ist die Bundesbank nun ebenfalls deutlich optimistischer als vor sechs Monaten: Statt 4,5 Prozent Wachstum trauen die Ökonomen der Notenbank Europas größter Volkswirtschaft im nächsten Jahr nun ein Plus von 5,2 Prozent zu. Die Lockerungen der Corona-Maßnahmen und die sinkenden Infektionszahlen haben auch das Konsumbarometer des Handelsverbandes Deutschland (HDE) auf den höchsten Indexstand seit mehr als zwei Jahren befördert. Das HDE-Konsumbarometer stieg im Juli auf 100,80 Punkte nach 97,65 im Juni. Das war der fünfte Anstieg in Folge. Noch besser sieht es in den USA aus. Der Internationale Währungsfonds (IWF) hob seine Wachstumsprognose in diesem Jahr wegen der fiskalischen und geldpolitischen Unterstützung deutlich von 4,6 Prozent auf sieben Prozent an.