iMining schließt Übernahme von BitBit ab

Vancouver, British Columbia – Im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 26. Mai 2021 freut sich iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc. (TSX-V: IMIN) (das „Unternehmen“ oder „iMining“) bekannt zu geben, dass es die Transaktion zum Erwerb aller ausgegebenen und ausstehenden Aktien von BitBit Financial Inc. („BitBit Financial“) (die „Übernahme“) abgeschlossen hat.