Die Inflation in den USA schiesst nach oben - die Aktienmärkte nach Veröffentlichung der deutlich höher als erwartet ausgefallenen Teuerung zunächst schwächer. Aber der Tech-Index Nasdaq 100 erreicht heute ein neues Allzethoch (erstmals über 15.000 Punkten) - die anderen Indizes bleiben jedoch zurück - typischerweise fallen an der Wall Street auch heute mehr Aktien als steigen. So oder so: ein weiteres Mal haben die Märkte den Anstieg der Inflation unterschätzt - der Druck auf die Fed wird nun nicht gerade kleiner durch die heutigen Daten. Aber diese Handelswoche ist saisonal eine der Stärksten - am Freitag dann dazu noch der kleine Verfall. Ab nächster Woche könnte es dann schwieriger werden..

