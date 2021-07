FRANKFURT (dpa-AFX) - Beim Dax bleibt am Donnerstag ein erneuter Rekord in Reichweite. Die Indikationen weisen aber darauf hin, dass der Leitindex auf dem Weg dorthin zunächst wieder ein paar Punkte abgeben wird. Der X-Dax lässt einen Start bei 15 763 Punkten und damit 0,16 Prozent unter dem Vortagesschluss erwarten. Nach einem starken Wochenauftakt tut sich damit wie zuletzt eher wenig. Mit 15 810 Punkten hatte der Dax seinen bisherigen Rekord am Vortag auch nur minimal übertroffen.

Der derzeitige Mangel an Orientierung zeigt sich auch international, wo der Leitindex Dow Jones Industrial weiter hinter dem bisherigen Höchststand aus dem Mai zurück bleibt. In Asien war das Bild am Morgen nach Wachstumsdaten aus China auch durchwachsen. Das dortige Wirtschaftswachstum hat sich im zweiten Quartal nach dem Rekordstart ins Jahr etwas verlangsamt. Nach Einschätzung des Commerzbank-Experten Hao Zhou hat dies aber auch weitgehend den Markterwartungen entsprochen.