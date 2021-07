Exploration in Baavhai Uul, ION Energys Vorzeigeprojekt, abgeschlossen

Die wichtigsten Punkte

- Erstes Bohrprogramm auf einem Lithium-Salar-Projekt in der Mongolei erfolgreich abgeschlossen.

- 21 Kernbohrungen mit 823,2 m Gesamtlänge fertiggestellt.

- Soleproben entnommen und erste Proben zur Analyse eingereicht.

- Beckenziele bleiben offen und durchteufte Solehorizonte befinden sich nahe der Oberfläche.

- Weitere Bohrungen und Probenahmen sind derzeit in Planung.

„Das Unternehmen ist sehr ermutigt durch die stratigrafischen Lithologien und Solehorizonte, die im Rahmen des ersten Bohrprogramms auf Baavhai Uul durchteuft wurden, und beide Beckenziele bleiben im Gebiet offen. Dies sind die ersten von vielen spannenden Lithium-Salar-Zielen, die ION Energy in der Mongolei für Bohrungen im Jahr 2021 generiert,“ sagte Ali Haji, CEO von ION Energy Ltd.

Baavhai Uul

Das Unternehmen hat 21 Bohrungen in dem stark höffigen Becken niedergebracht. Die Entnahme von Kernproben, Sedimenten und oberflächennaher Sole aus Grundwasserleitern wurde abgeschlossen und der Einrichtung von SGS Laboratories (ISO 17025 zertifiziert) in Ulaanbataar, Mongolei, zur Analyse vorgelegt. Die Analysen werden in den kommenden Monaten durchgeführt.

Abbildung 1: Diamant-RC-Bohrgerät in L1 auf Baavhai Uul.

Abbildung 2: Salar in Baavhai Uul.

Abbildung 3: Sole wird in Baavhai Uul an die Oberfläche gepumpt.

Abbildung 4: RC-Bohrungen in Baavhai Uul

Abbildung 5: Entnahme von Bohrkernproben in Baavhai Uul

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Don Hains, P. Geo., einem qualifizierten Sachverständigen (QP) gemäß NI 43-101, überprüft und genehmigt.