Aurubis muss Werk in Stolberg wegen Flut-Katastrophe vorübergehend stilllegen

Der Aurubis-Konzern ist von den massiven Überschwemmungen in NRW nach den starken Regenfällen betroffen. Bei der Aurubis Stolberg GmbH & Co. KG in Stolberg nahe Aachen muss die Produktion vorübergehend eingestellt werden. Man habe das Werk angesichts der Unwetterauswirkungen evakuieren müssen, so das Rohstoff-Unternehmen am Freitag.„Bereits am frühen Nachmittag zeichnete sich eine Eskalation der Situation ab, da ...