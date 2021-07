Mönchengladbach (ots) - Ein geschädigter Verbraucher erhält imDieselabgasskandal der Volkswagen AG für die Manipulation an einem VW Passat 2.0TDI mit dem Motor vom Typ EA288 der Euro-Norm 6 Schadenersatz fast in Höhe desKaufpreises!Dieselgate 2.0 nimmt weiterhin an Fahrt auf. Immer mehr Gerichte in ganzDeutschland verurteilen die Volkswagen AG wegen vorsätzlicher sittenwidrigerSchädigung nun auch zu Schadenersatz für die Abgasmanipulationen an denVierzylinder-Dieseln des Typs EA288 (Abgasnorm Euro 6), der millionenfach übersämtliche Baureihen und Marken der Volkswagen AG hinweg eingesetzt wird.

Jetzt hat das Landgericht Bielefeld (Az.: 8 O 440/20) ein weiteresverbraucherfreundliches Urteil gesprochen. Es hat die Volkswagen AG verurteilt,an den Kläger 25.622,11 Euro nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozent über demjeweiligen Basiszinssatz seit dem 9. Dezember 2020 Zug um Zug gegen Übergabe undÜbereignung des Fahrzeuges VW Passat 2.0 TDI zu zahlen. Darüber hinaus muss dieVolkswagen AG an den Kläger vorgerichtliche Rechtsanwaltskosten in Höhe von1.324,60 Euro nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem jeweiligenBasiszinssatz seit dem 2. Februar 2021 leisten und die Kosten des Rechtsstreitstragen."Der Kläger hatte den VW Passat am 14. Juli 2017 als Neuwagen zum Preis von29.615 Euro erworben. In dem Fahrzeug ist ein Motor vom Typ EA288 der Euro-Norm6 mit NOx-Speicherkatalysator (NSK) verbaut. Es ist auch ein sogenanntesThermofenster vorhanden. Das Fahrzeug verfügt über eine Fahrkurvenerkennung. Mitdieser Funktion kann das Fahrzeug erkennen, ob es sich auf dem Prüfstandbefindet. Die Beklagte ist Herstellerin des Fahrzeugs und des Motors. Deraktuelle Kilometerstand beträgt 40.448 Kilometer", sagt der MönchengladbacherRechtsanwalt Dr. Gerrit W. Hartung von der Dr. Hartung RechtsanwaltsgesellschaftmbH ( http://www.hartung-rechtsanwaelte.de/ ). Die Kanzlei befasst sichausschließlich mit Anleger- und Verbraucherschutzthemen und hat sich auf dieBeratung von Betroffenen des Abgasskandals spezialisiert. Dr. Gerrit W. Hartunggilt als "Dieselanwalt" der ersten Stunde und hat das verbraucherfreundlicheUrteil vor dem Landgericht Bielefeld erstritten.Durch die Fahrkurvenerkennung schaltet das Fahrzeug zwischen zwei Betriebsmodium. Der Kläger habe laut Anwalt Dr. Gerrit W. Hartung schlüssig vorgetragen,dass durch das Umschalten der Schadstoffausstoß bei normalem Betrieb auf derStraße um ein Vielfaches höher sei als auf dem Prüfstand. DieFahrkurvenerkennung werde insofern dazu genutzt, um die erforderlichen Werte aufdem Prüfstand einzuhalten. Das Gericht betont in dem Zusammenhang: "Soweit dieBeklagte sich darauf beruft, dass diese Funktion lediglich dafür genutzt werde,dass die Messergebnisse nicht verfälscht werden und diese nicht dazu benötigtwerde, die Grenzwerte einzuhalten, dringt sie damit nicht durch."Das bedeutet: "Die Ausführungen der Beklagten, dass diese Funktion nicht zurEinhaltung der Grenzwerte benötigt werde, seien laut Gericht insofern auch nichtnachvollziehbar. Das Gericht geht davon aus, dass eine unterschiedlicheNSK-Ansteuerung durchaus Auswirkung auf den Motor und seiner Umwelteinflüssehaben wird. Weshalb hätte die Beklagte diese Funktion ansonsten entwickeln undimplementieren sollen. Hiervon ist insbesondere auszugehen, da die Erklärung derBeklagten, die Funktion sei lediglich zur Verhinderung von verfälschtenMessergebnissen vorhanden, nicht überzeugt", fasst Dieselanwalt Dr. Gerrit W.Hartung zusammen.Dr. Hartung sagt weiter: "Das neuerliche Urteil zeigt, dass das VW-Dieselgate2.0 noch am Anfang steht, während Dieselgate 1.0 zusätzlich auch noch langenicht erledigt ist. Mehr und mehr Gerichte verurteilen die Volkswagen AG für dieManipulationen am vermeintlich sauberen EA288 wegen der vorsätzlichersittenwidriger Schädigung nach § 826 BGB und sprechen den Geschädigten hoheSchadensersatzzahlungen zu. Der Weg zu einer wirtschaftlich guten Lösung fürDieselfahrer im Dieselgate 2.0 führt also nur über die Gerichte!" Die Dr.Hartung Rechtsanwaltsgesellschaft mbH hat eine spezielle Website zur neuenEA288-Thematik eingerichtet und listet dort alle Modelle von Audi, VW, Seat undSkoda auf, die vom VW-EA288-Abgasskandal betroffen sind. Die Liste ist unterhttp://www.hartung-rechtsanwaelte.de/vw-dieselskandal-ea288 frei zugänglich.