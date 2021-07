 Monoklonale Antikörperbehandlung von Celltrion gegen COVID-19, Regdanvimab (CT-P59), zeigt starke neutralisierende Wirkung gegen Delta-Variante

Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wurde die Delta-Variante in 96 Ländern festgestellt und ist damit zur häufigsten Variante geworden. 1

In dieser präklinischen In-vivo-Studie wurde die neutralisierende Wirkung von CT-P59 gegen die Delta-Variante mit einer klinisch relevanten Dosis untersucht. Die Studie zeigte eine Überlebensrate bei COVID-19 von 100 % gegenüber 0 % in der Placebogruppe unter der Behandlung mit CT-P59, wobei auch ein erheblicher Schutz vor Körpergewichtsverlust nach dem Infizieren mit dem Virus („Viral Challenge“) beobachtet wurde. Darüber hinaus wurde mit einer therapeutischen CT-P59-Dosis eine signifikante Reduzierung der Viruslast von SARS-CoV-2 und der Entzündung in der Lunge im Vergleich zu unbehandelten Kontrollgruppen erzielt. Dabei wurde das Virus bei allen mit CT-P59 behandelten Tieren eradiziert.

Insgesamt hat sich CT-P59 in vivo gegen die Delta-Variante nach der Beta-Variante (B.1.351, zuerst in Südafrika nachgewiesen)2 und Gamma-Variante (P.1, zuerst in Brasilien nachgewiesen)3, die mit der gegen den Wildtyp von SARS-CoV-2 vergleichbar war, als wirksam erwiesen. Damit wurde nachgewiesen, dass trotz der in vitro gezeigten geringeren neutralisierenden Wirkung gegen die besorgniserregenden Varianten (Variants of Concern, VOC) die therapeutische Wirkung von CT-P59 im In-vivo-Setting erhalten blieb.

Überdies zeigte der monoklonale Antikörper CT-P59 in einer zellbasierten Pseudovirus-Assay-Studie der National Institutes of Health (NIH) aus den USA eine starke neutralisierende Wirkung gegen die Lambda-Variante (C.37, zuerst in Peru nachgewiesen).

„Diese neuen vielversprechenden Daten stützen unser präklinisches und klinisches Datenmaterial“, so Dr. HoUng Kim, Ph.D., Head of Medical and Marketing Division von Celltrion Healthcare. „Die Delta-Variante ist eine hochgradig übertragbare und hoch ansteckende Variante, die weltweit weitere Infektionswellen auslösen könnte. Es ist wichtig, das Arsenal an monoklonalen Antikörpertherapien zu erweitern, von denen man sich eine Wirksamkeit auch gegen die neu auftretenden COVID-19-Varianten erhofft.“