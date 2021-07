FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Baader Bank hält die Rotation hin zu Aktien wachstumsstarker Unternehmen inzwischen für ausgereizt. Er sei bereits im Frühjahr vorsichtiger geworden hinsichtlich der weltweiten Wachstumsaussichten. Nun hätten sich mit Blick auf die Frühindikatoren die Zeichen dafür gemehrt, schrieb Analyst Gerhard Schwarz in einer Strategiestudie am Dienstag.

Tiefgreifende zyklische Themen und so genannte Substanzwerte (Value Stocks) hätten in den vergangenen Wochen daher bereits gelitten, während sich Aktien von mittelgroßen und kleineren Unternehmen (SMID) im kräftig schwankenden Marktumfeld weiter solide entwickelt hätten.