DGAP-Adhoc Sixt SE: Operativer Konzernumsatz in Höhe von rd. 498 Mio. Euro und Konzern-EBT von rd. 78 Mio. Euro in Q2 2021; SIXT gibt Prognose für das Geschäftsjahr 2021 bekannt DGAP-Ad-hoc: Sixt SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Prognose Sixt SE: Operativer Konzernumsatz in Höhe von rd. 498 Mio. Euro und Konzern-EBT von rd. 78 Mio. Euro in Q2 2021; SIXT gibt Prognose für das Geschäftsjahr 2021 bekannt 20.07.2021 / …