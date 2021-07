Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

ROUNDUP/Aktien New York Coca-Cola und Verizon sorgen für gute Stimmung Starke Quartalsberichte von Coca-Cola und vom Telekomriesen Verizon haben am Mittwoch für eine gute Stimmung an der New Yorker Börse gesorgt. Beide Aktien legten im Leitindex Dow Jones Industrial kräftig zu. Dieser setzte die Erholung vom Vortag …