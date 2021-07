Lenovo-Studie hat drei Schritte für grenzüberschreitende Innovationen für Unternehmen ausfindig gemacht Nachrichtenquelle: Business Wire (dt.) | 22.07.2021, 06:41 | 43 | 0 | 0 22.07.2021, 06:41 | Die Lenovo Group (HKSE: 992) (PINK SHEETS: LNVGY) veröffentlicht heute mit Beyond Boundaries einen neuen Bericht über den heutigen Stand der Innovation in der Geschäftswelt. In der Studie wird untersucht, wie Unternehmen ihren Weg in die Zukunft nach COVID finden, um nicht nur den Nachholbedarf zu befriedigen und Wachstum zu erschließen, sondern auch, um ihre soziale und ökologische Leistung zu verbessern. Die Pandemie hat als Katalysator für Innovationen gewirkt – während die wissenschaftliche Gemeinschaft mit beispielloser Geschwindigkeit einen Impfstoff hervorbrachte, war der Handel noch schneller darin, weitgehend auf ein Modell des Arbeitens von überall aus umzustellen. Aber wie können Unternehmen diese Innovationsvorteile nicht nur beibehalten, sondern weiterführen? Um Antworten auf diese Fragen zu finden, befragte Lenovo führende Entscheidungsträger in Nordamerika, Europa, im Nahen Osten und Asien sowie im asiatisch-pazifischen Raum. Das Ergebnis ist der Bericht „Beyond Boundaries, der einen tiefen Einblick in die sich ändernde Einstellung zur Innovation und die Spannungen gibt, die nach der Pandemie für Unternehmen, die sich neu aufbauen und wachsen wollen, bestehen. Zu den Highlights des Berichts gehören folgende Ergebnisse: Unternehmen erkennen an, dass Vielfalt direkt mit erfolgreicher Innovation zusammenhängt, aber es gibt noch mehr zu tun, bevor einzelne Personen bei der Arbeit ganz sie selbst sein können.

Eine erstickende hierarchische Kultur – auch im Zusammenhang mit effektiver Innovation – zu durchbrechen ist alles andere als einfach. In der Studie wird festgestellt, dass einige Führungskräfte Schwierigkeiten damit haben, ein Arbeitsumfeld mit Bottom-up-Ansatz zu schaffen.

Die geschäftliche Agilität hat zu verbesserter Innovation geführt. Es besteht jedoch die Befürchtung, dass diese Gewinne verloren gehen, wenn Unternehmen wieder ins Büro zurückkehren oder ein Hybridmodell übernehmen, in dem Arbeiten vor Ort und zu Hause ausbalanciert wird. Bezeichnenderweise bleiben viele Unternehmen trotz all der positiven Diskussionen über Risikobereitschaft und Innovation vorsichtig, wenn es darum geht, sich auf unbekanntes Terrain zu begeben. Sechs von zehn Unternehmen (59 %) geben an, dass die Führungsebene häufig verlangt, dass eine Innovation eingestellt wird, weil sie zu riskant oder experimentell ist. In Nordamerika sind es gar 70 %. Seite 2 ► Seite 1 von 3





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer