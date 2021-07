THC BioMed gibt Lieferung in den Yukon bekannt Nachrichtenquelle: PR Newswire (dt.) | 23.07.2021, 21:40 | 17 | 0 | 0 23.07.2021, 21:40 | THC.CSE

THCBF - OTC

TFHD.F VANCOUVER, British Columbia, 23. Juli 2021 /PRNewswire/ -- THC BioMed Intl Ltd. („THC BioMed" oder das „Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, seine THC Kiss Gummies jetzt an Cannabisgeschäfte in British Columbia ausgeliefert zu haben. Die Lieferung enthält getrocknetes Cannabis und Cannabis-Kekse. Informationen zu THC THC BioMed ist eines der ältesten aktiven lizenzierten Cannabis-Unternehmen in Kanada. THC BioMed ist ein gemäß dem kanadischen Cannabisgesetz zugelassener Hersteller von Cannabis für den medizinischen und Freizeitbedarf. Die kanadische Wertpapierbörse (Canadian Securities Exchange, CSE) hat weder die Angemessenheit noch die Genauigkeit des Inhalts dieser Pressemitteilung geprüft und übernimmt keine Haftung dafür. Kontakt: Präsident und CEO: John Miller, THC Biomed Intl Ltd., Tel.: 1-844-THCMEDS, E-Mail: info@thcbiomed.com





