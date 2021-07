voxeljet AG schließt registrierte Direktplatzierung in Höhe von 10 Millionen US-Dollar ab

Friedberg, 23. Juli 2021

voxeljet AG (WKN: A2QBGM / ISIN: US92912L2060) (NASDAQ: VJET) (die "Gesellschaft" oder "voxeljet"), ein führender Anbieter von großformatigen Hochgeschwindigkeits-3D-Druckern und On-Demand-Teiledienstleistungen für industrielle und gewerbliche Kunden, gab heute bekannt, dass sie ihr registriertes Direktangebot und den Verkauf von 1.126.127 neuen Aktien in Form von American Depositary Receipts zu einem Kaufpreis von EUR 7,52 je Aktie (entsprechend US-Dollar 8,88 gemäß Wechselkurs zum Geschäftsschluss in New York am 14. Juli 2021) abgeschlossen hat.

Der Bruttoemissionserlös beträgt 10 Millionen US-Dollar (rund EUR 8,47 Millionen). Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoemissionserlös für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

A.G.P./Alliance Global Partners agierte als alleiniger Platzierungsagent für das Angebot.



Kontakt: Johannes Pesch, Director Business Development & Investor Relations



Wichtige zusätzliche Information

Diese Mitteilung ist weder eine Werbung noch ein Prospekt und stellt keine Empfehlung im Hinblick auf die in dieser Bekanntmachung beschriebenen Wertpapiere dar.

Dieses Angebot erfolgte gemäß einer wirksamen Rahmenregistrierung gemäß Formular F-3 (Aktenzeichen 333-255911), die zuvor bei der U.S. Securities and Exchange Commission (die "SEC") eingereicht und am 5. Mai 2021 für wirksam erklärt wurde. Ein Prospektnachtrag in Bezug auf die Kapitalerhöhung und das vorgeschlagene Angebot wurde bei der SEC eingereicht und ist auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar. Elektronische Kopien des Prospektnachtrags können, sobald verfügbar, auch bei der Gesellschaft oder bei A.G.P./Alliance Global Partners, 590 Madison Avenue, 28th Floor, New York, NY 10022, oder telefonisch unter (212) 624-2060 oder per E-Mail unter prospectus@allianceg.com angefordert werden.