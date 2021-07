CHAR kündigt California Green Hydrogen Project mit Hitachi Zosen Inova an

TORONTO, July 24, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- CHAR Technologies Ltd. („CHAR“) (TSXV: YES) gibt ein Testprojekt in Zusammenarbeit mit Hitachi Zosen Inova (HZI) zur Entwicklung eines Hochtemperaturpyrolyse-Systems zur Gewinnung grünen Wasserstoffs in dessen bestehender Anlage für anaerobe Gärung in San Luis Obispo (SLO) in Kalifornien bekannt. Im Rahmen der endgültigen Vereinbarung mit der Betriebsgesellschaft für SLO von HZI wird das Hochtemperaturpyrolyse-System von CHAR jährlich 18.000 Tonnen fester anaerober Gärreste in 1.320 Tonnen grünen Wasserstoff und 2.800 Tonnen Pflanzenkohle verarbeiten. Das Projekt ist als Betreibermodell mit Kaufoption (BOOT, (build-own-operate-transfer) angesetzt, wobei CHAR der ursprüngliche Projekteigentümer ist und HZI sich um den Anlagenbetrieb kümmern wird. Solange CHAR der Eigentümer der Sachgüter ist, erhält CHAR die Erlöse für die Projekterzeugnisse (grüner Wasserstoff und Pflanzenkohle) direkt. Wenn der Transfer erfolgt, wird die HZI-Tochtergesellschaft das Projekt gemäß ihrem Wunsch mit einer einmaligen Zahlung erwerben. Die laufenden Erlöse aus den Projekterzeugnissen werden dann auf Basis einer vordefinierten Vereinbarung aufgeteilt.



„Wir freuen uns sehr, mit HZI zusammenzuarbeiten, einem globalen Entwickler von Systemen für anaerobe Gärung, der gerade seine 100. Kompogas-Anlage gefeiert hat, um dem Abfall, den sie verarbeiten, zu weiterem Mehrwert zu verhelfen“, so Andrew White, CEO von CHAR. „Die HZI-Anlage in SLO produziert derzeit grünen Strom aus Bio-Haushaltsabfällen, und durch unser zusätzliches System kann zusätzlich grüner Wasserstoff für den kalifornischen Markt produziert werden.“

Heath Jones, Managing Director von HZI für Nordamerika, erklärt: „Hitachi Zosen Inova setzt sich für Innovationen und die Entwicklung von Projekten ein, die das aus Abfall freigesetzte Methan nutzen und eine CO 2 -freie Wirtschaft unterstützen. Wir sind stets auf der Suche nach fortschrittlichen Möglichkeiten, unseren netto-negativen CO 2 -Fußabdruck zu erweitern und noch mehr Wert aus den Abfällen zu ziehen, die in unseren Anlagen für Gas aus erneuerbaren Quellen verarbeitet werden. Die innovative Technologie von CHAR zur Erzeugung von grünem Wasserstoff und Pflanzenkohle in der Anlage für anaerobe Gärung von HZI in San Luis Obispo zeigt von Neuem das Engagement von HZI und CHAR für den Aufbau einer CO 2 -freien Wirtschaft.“