DGAP-News: init innovation in traffic systems SE / Schlagwort(e): Sonstiges init innovation in traffic systems SE: Vor 20 Jahren erfolgte mit dem Börsengang die (init)ialzündung 26.07.2021 / 11:20 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die init innovation in traffic systems SE (ISIN DE 0005759807) ist heute der international führende Digitalisierungs-Spezialist für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). 2020 erreichten sowohl der Umsatz wie auch der Aktienkurs neue Bestwerte. Die «initialzündung» für diese Erfolgsgeschichte erfolgte jedoch bereits vor 20 Jahren: Am 24. Juli 2001 schaffte das Karlsruher Systemhaus den Gang an die Börse - als letztes am damals im Niedergang befindlichen Wachstumswerte-Segment Neuer Markt. Mit den dabei vereinnahmten Mitteln schaffte init den Marktdurchbruch in Nordamerika und in der Folge auch in anderen Wachstumsmärkten.

Ein kurzer Rückblick: Im Juli 2001 herrscht Ausverkaufsstimmung am Neuen Markt. Nach ersten Pleiten und einem beispiellosen Kurseinbruch kursieren «Todeslisten», welche der über 300 in diesem Segment notierten Unternehmen pleitegehen könnten. Das in den Vorjahren boomende Geschäft mit Neuemissionen ist fast vollständig zum Erliegen gekommen. Investoren ziehen sich zurück.

Die Börsenpläne der init innovation in traffic systems jedoch sind bereits weit gediehen. Das von Dr. Gottfried Greschner gegründete und von ihm und einem Team von Mitgründern geführte Unternehmen hat sich mit viel Aufwand «börsenreif» gemacht. Jetzt steht die Entscheidung an - Platzierung zu einem im Vergleich zu anderen Telematik-Aktien niedrigen Ausgabepreis oder Warten auf eventuelle höhere Bewertungen.

Nach einer intensiven Roadshow entschied sich der Vorstand am späten Freitagabend zum «Go». init schafft die Erstnotiz zu einem Kurs von 5,10 Euro. Dem Unternehmen fließen netto 8 Mio. Euro zu und verbessert damit seine Eigenkapitalbasis fundamental. Damit kann init nun an größeren internationalen Ausschreibungen teilnehmen - und gewinnt.

2001 gab es nur zwei erfolgreiche IPOs - die Deutsche Börse und init

Am Ende des Jahres 2001 - nach den schicksalhaften Ereignissen von 09/11 und einem regelrechten Zusammenbruch von Kapital- und Produktmärkten - gibt es nur zwei Börsendebütanten, die für Anleger Erfolg bringen. Die Deutsche Börse AG mit einem Plus von 20 Prozent und init - mit einem Kursplus von über 40 Prozent.