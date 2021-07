VeriSilicon stellt DC9000, ein neues, energiesparendes 8K-HDR-Display-Prozessormodell der erfolgreichen Serie Vivante, vor

Das Modell DC9000 nutzt die neueste V9-Display-Prozessorarchitektur von VeriSilicon, beispielsweise lokales Tone Mapping, Randverbesserung, 3D-Farbzuordnungstabelle und Colour Engine. Es bietet wichtige Innovationen für minimalen Stromverbrauch, minimale Bandbreite und Siliziumfläche durch Optimierung des Speicherzugriffsalgorithmus, was ein hochwertiges Display sicherstellt.

Das jüngste Vivante DC9000 bietet die folgenden neuen Funktionen:

Display mit 8K-Auflösung: 8K@60FPS oder mehrere 4K@120FPS

8K@60FPS oder mehrere 4K@120FPS Hochwertige HDR-Display-Verarbeitung: Alle gängigen HDR-Formate, darunter HDR10, HDR10+ und HLG

Alle gängigen HDR-Formate, darunter HDR10, HDR10+ und HLG Sicherheitsfunktionen zum Schutz des Inhalts

Ansprechende Ästhetik: Subjektive und objektive Bildqualität

Subjektive und objektive Bildqualität Mehrfache Überlagerung und Komposition: Bis zu 16 Überlagerungen unterstützen breit gefächerte Nutzungsmöglichkeiten

„Mobile Nutzer fordern ein hochwertiges Display mit hoher Auflösung“, erklärte Wei-Jin Dai, Executive Vice President und General Manager der Intellectual Property Division bei VeriSilicon. „Unsere innovative Technologie bietet ein 8K-HDR-Display mit niedrigem Stromverbrauch, das für Mobiltelefone geeignet ist. Das DC9000 ist ein wichtiges IP-Modell im Vivante Glass-to-Glass Intelligent Pixel Processing Portfolio von VeriSilicon.“

*Vivante ist eine Marke der IP-Produktreihen von VeriSilicon.

Über VeriSilicon

VeriSilicon Microelectronics (Shanghai) Co., Ltd. (VeriSilicon, 688521.SH) hat es sich zur Aufgabe gemacht, seinen Kunden plattformbasierte, umfassende, kundenspezifische Halbleiter-Serviceleistungen und Halbleiter-IP-Lizenzierungsdienste aus einer Hand unter Nutzung seiner eigenen Halbleiter-IP-Produktpalette anzubieten. Im Rahmen des einzigartigen Geschäftsmodells „Silicon Platform as a Service“ (SiPaaS) kann VeriSilicon mit seinem umfassenden IP-Portfolio in kurzer Zeit komplette Halbleiterprodukte von der Definition über das Testen bis zum Verpacken anbieten. Das Unternehmen bietet leistungsstarke und kostengünstige Halbleiter-Alternativen für IDM, Fabless, Systemanbieter (OEM/ODM), große Internetunternehmen usw. an. Die Geschäftstätigkeit von VeriSilicon umfasst die Bereiche Unterhaltungselektronik, Fahrzeugelektronik, Computer und Peripheriegeräte, verarbeitende Industrie, Datenverarbeitung, Internet der Dinge und andere Anwendungen. VeriSilicon bietet eine Vielzahl kundenspezifischer Halbleiterlösungen, darunter Video-, Audio- und Sprachverarbeitung in hoher Auflösung, Infotainment im Fahrzeug, Videoüberwachung, IoT-Konnektivität, Rechenzentren usw. Darüber hinaus verfügt VeriSilicon über fünf Arten von hausinternen Prozessor-IPs, und zwar GPU-IP, NPU-IP, VPU, DSP-IP und ISP-IP, sowie über mehr als 1.400 analoge und Mixed-Signal-IPs und RF-IPs. VeriSilicon wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz im chinesischen Shanghai. Das Unternehmen betreibt 6 Design-, Forschungs- und Entwicklungszentren in China und in den USA und verfügt über 11 Vertriebs- und Kundendienstniederlassungen weltweit. VeriSilicon beschäftigt derzeit mehr als 1.000 Mitarbeiter. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.verisilicon.com.

