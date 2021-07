Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Ölkonzern Repsol wieder mit Milliardengewinn Steigende Ölpreise sowie eine sich beschleunigende Nachfrage haben dem spanischen Ölkonzern Repsol einen Milliardengewinn beschert. So betrug der Nettogewinn im ersten Halbjahr 1,2 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Madrid …