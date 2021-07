Stilla startet Zugangsprogramm für branchenweit erstes digitales Sechsfarben-PCR-System

Stilla Technologies, das Unternehmen, das die nächste Generation digitaler PCR-Lösungen für die biowissenschaftliche Forschung und Molekulardiagnostik entwickelt, meldet erfreut den Start des Programms für den Zugang zu digitaler 6-Farben-PCR. Dieses bietet frühzeitigen Zugang zum branchenweit ersten digitalen PCR-System mit sechs fluoreszierenden Kanälen, um die höchsten Multiplexing- und Erkennungskapazitäten bereitzustellen, die heute auf dem Markt verfügbar sind. Dieser Schritt repräsentiert eine breit gefächerte Portfolioerweiterung des ursprünglichen naica-Systems des Unternehmens und umfasst Reagenzien und Verbrauchsmaterialien für die digitale PCR, automatisierte analytische Instrumentierung und gebrauchsfertige Visualisierungssoftware. Die Markteinführung des 6-Farben-naica-Systems ist für den Herbst 2021 vorgesehen.

„Es ist von unbezweifelbarem Wert, wenn mit einer Probe mehrere Mutationen, Viren und Biomarker erkannt und quantifiziert werden können. Die Kompromisse hinsichtlich Kosten gegenüber NGS-Tiefe machen routinemäßige Tests vieler Proben pro Tag unpraktisch, während es bei Multiplex-gPCR an der präzisen Quantifizierung und hohen Empfindlichkeit fehlt, die bei digitaler PCR möglich ist“, erklärte Dr. Matthew Grow, Vice President Global Marketing and Commercial Operations, Stilla Technologies. „Das neue Sechsfarbenprodukt von Stilla bietet biomedizinischen Forschern und Klinikern ein beispielloses Niveau an digitalem Multiplexing ohne Kompromisse bei der Anwendung, die sich von superempfindlichen Flüssigbiopsien und der Erkennung von SARS-CoV-2-Varianten, wo seltene Ziele in umfangreichen Probenvolumen gefunden werden, bis auf die absolute Quantifizierung erstreckt, die beispielsweise beim Testen von DNA-Methylierung, Viraltitrierung und krankheitsbezogener Genamplifikationen notwendig ist.“

Stilla bietet Wissenschaftlern eine Gelegenheit, die Leistungskraft und Flexibilität von digitaler 6-Farben-PCR selbst zu erleben, indem eine Reihe von Optionen für Evaluierungen bereitgestellt wird, beispielsweise praktische oder Fernvorführungen des naica-Systems. Forscher mit bestehenden gPCR- oder dPCR-Assays können die Tests ihrer Assays mit eigenen Proben anfordern oder ein verfügbares 6-Farben-Assay von Stilla nutzen. Hausinterne Vorführungen sind nach dem Windhundverfahren verfügbar.