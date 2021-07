Medaro Mining entwickelt Lithium-Extraktionstechnologie

Der Schwerpunkt des Joint Ventures (das „Joint Venture“) liegt derzeit auf den Risikos bei Prozessreaktionen, denen das Joint Venture durch Laborversuche im Labormaßstab und die Erstellung von Rohrleitungen und Instrumentierungsdiagrammen (Piping and Instrumentation Diagrams - „P&IDs“) für mehrere der identifizierten Schlüsselprozesse begegnen will. Die Laborarbeiten werden experimentelle Daten zur Reaktionskinetik und den Produkterträgen liefern, um die Konstruktion der P&IDs zu unterstützen. Mit diesen finalisierten P&IDs und den dazugehörigen Zeichnungen und Spezifikationen des Anlagenlayouts wird das JV der vollständigen Entwicklung und Kommerzialisierung der Technologie einen Schritt näher kommen.

Im Laufe der nächsten zwei bis drei Monate wird das Joint Venture an folgenden Themen arbeiten: (i) die Sicherung einer Laboranlage für die Weiterentwicklung der Technologie; (ii) den Kauf kommerziell verfügbarer Testgeräte; (iii) die kundenspezifische Entwicklung und Herstellung anderer kleiner Geräte, die für die geplanten Testarbeiten erforderlich sind; und (iv) die Durchführung von Experimenten zur Technologie im Labormaßstab. Die experimentellen Daten werden dann analysiert und von Experten überprüft, um die kommerzielle Wirksamkeit der Technologie zu bestimmen. In den kommenden Wochen beabsichtigt Medaro auch, seine erste Earn-in-Beteiligung an dem JV abzuschließen. Weitere Informationen zu dem JV und dem anfänglichen Earn-in finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 30. Juni 2021.

Hugh Maddin, CEO des Unternehmens, sagte: „Wir freuen uns sehr über den Beginn unseres Phase-1-Explorationsprogramms auf unserem Lithiumkonzessionsgebiet Superb Lake in Ontario, aber wir freuen uns mindestens genauso über den Beginn der Arbeiten an dieser Technologie. Diese könnte bei erfolgreichen Tests und Nachweisen, ein potenzieller bahnbrechender Faktor in der Lithiumminenindustrie sein.“