Ernennung von Begbies Traynor

NQ Minerals Plc, das grüne Bergbauunternehmen, hat heute beantragt, dass die Aktien des Unternehmens mit sofortiger Wirkung nicht mehr an der Aquis Stock Exchange und an anderen dualen Handelsplätzen gehandelt werden.

Nach einer Reihe von Rücktritten aus dem Vorstand in diesem Jahr hat der derzeitige Vorstand unermüdlich daran gearbeitet, einen Abschluss zu erstellen, der die Lage der Gruppe korrekt wiedergibt. Basierend auf der ihnen zur Verfügung stehenden Information glauben sie nicht, dass sie den Jahresabschluss für das am 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr genehmigen können, da noch mehrere Fragen in Zusammenhang mit dem Jahresabschluss zur Zufriedenheit des Vorstands geklärt werden müssen. Dementsprechend wird sich die Erstellung des Jahresabschlusses verzögern, und die Aktien werden ausgesetzt.

Das Unternehmen hat Paul Cooper und Paul Appleton von den Restrukturierungsspezialisten Begbies Traynor Group plc beauftragt, den Vorstand hinsichtlich der Restrukturierungsoptionen zu beraten, da der Vorstand der Meinung ist, dass die Fortführung des Unternehmens nun potenziell in Frage gestellt ist.

Das Unternehmen teilt außerdem mit, dass Herr Kevin Puil mit sofortiger Wirkung als nicht-exekutives Mitglied des Vorstands von NQ zurückgetreten ist. Sein Rücktritt ist der fünfte Rücktritt eines Vorstandsmitglieds in diesem Jahr, nachdem zuvor Walter Doyle, der ehemalige Direktor/CEO, Roger Jackson, der ehemalige Executive Direktor, Colin Sutherland, der ehemalige Direktor/CFO, und Allen Ambrose, der ehemalige nicht geschäftsführende Direktor, zurückgetreten sind.

Führende Positionen und Verantwortlichkeiten innerhalb des Unternehmens wurden von Adrian Moroz übernommen, der nicht nur die Position des CFO übernommen hat, sondern auch zum Interim-CEO benannt wurde. Herr Richard Poulden, ein erfahrenes Mitglied der Geschäftsleitung sowie Rechtsanwalt, ist ebenfalls seit Kurzem im Board von Plc.

Auf Tochtergesellschaftsebene bleibt Herr Stephen White NQs Director bei Hellyer und ist entscheidend für unseren Betrieb. Herr Pierre Richard wurde Mitglied des Board of Directors von NQs Tochtergesellschaft und ist dort für Beaconsfield verantwortlich und leitet die Pläne für die Wiederöffnung von Beaconsfield.