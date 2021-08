Die kürzlich vorgelegten Quartalsergebnisse zündeten im Aktienkurs von Tilray ein veritables Kursfeuerwerk.

Tilray veröffentlichte die Ergebnisse für sein 4. Quartal (gleichbedeutend mit dem 3- Monats-Zeitraum zum 31.05.) des Geschäftsjahres 2021.Die Zahlen „stimmten“. Tilray überraschte insbesondere beim Gewinn positiv. Detailliert gehen wir auf das Zahlenwerk in unserer nächsten E-Mail-Ausgabe ein.

Die kürzlich vorgelegten Quartalsergebnisse zündeten im Aktienkurs von Tilray ein veritables Kursfeuerwerk. Mittlerweile sind einige Handelstage ins Land gegangen. Der Kurs hat sich zwischenzeitlich nicht nur beruhigt, vielmehr droht der Vorstoß nun in Gänze ergebnislos zu verpuffen.

In einer ersten Reaktion schoss die Aktie deutlich über die 16 US-Dollar. Damit konnte sich Tilray zunächst aus seiner prekären charttechnischen Situation befreien, drohte bis dahin doch der signifikante Bruch der Unterstützungszone um 13,4 US-Dollar. Bis auf 12,5 US-Dollar war die Aktie vor den Zahlen bereits zurückgekommen.

Der obere Chart zeigt aber auch deutlich, dass der Vorstoß nach den Zahlen an entscheidender Stelle ins Stocken geriet. Im Bereich um 16,4 / 16,8 US-Dollar hat sich ein massives Widerstandscluster aufgebaut. Nicht zuletzt die 200-Tage-Linie und die 38-Tage-Linie verstärk(t)en es. Wäre es der Tilray-Aktie gelungen, entscheidend über dieses Cluster zu setzen, wäre das womöglich eine wichtige Weichenstellung gewesen. So aber hat der Bereich aufgrund des Scheiterns weiter an Relevanz gewonnen.

Kurzum. Tilray befindet sich aus charttechnischer Sicht in einer wichtigen Phase. Der Bereich 16,4 / 16,8 US-Dollar hat sich einmal mehr als limitierend herausgestellt. Der deutliche Rücksetzer mahnt nun zur Vorsicht. Die Unterstützung bei 12,5 US-Dollar sollte nicht unterschritten werden, anderenfalls müsste eine Neubewertung der Lage erfolgen.