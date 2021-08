Arena Minerals bestätigt, dass Ganfeng Lithium im Rahmen einer 10-Millionen-Dollar-Platzierung Wertpapiere im Wert von 3,735 Millionen Dollar zeichnet

TORONTO, 28. Juli 2021 – Arena Minerals Inc. („Arena“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: AN) freut sich, unter Bezugnahme auf seine zuvor angekündigte, nicht vermittelte Privatplatzierung von Zeichnungsscheinen (die „Zeichnungsscheine“) zu einem Preis von 0,14 Dollar pro Zeichnungsschein zur Generierung eines Bruttoerlös von bis zu 10.000.000 Dollar (die „Platzierung“) bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine schriftliche Bestätigung von Ganfeng Lithium Co. Ltd. („Ganfeng Lithium“) erhalten hat, in der Ganfeng Lithium seine Absicht darlegt, sein Kapitalbeteiligungsrecht auszuüben und seine 19,9 %-ige Beteiligung durch die Zeichnung von Zeichnungsscheinen im Wert von 3,735 Millionen Dollar im Rahmen der Platzierung aufrechtzuerhalten (siehe Pressemitteilung vom 12. Juli 2021).

Die Teilnahme von Ganfeng an der Platzierung erfolgt vorbehaltlich der Genehmigung seitens der chinesischen Regulierungsbehörden.

William Randall, President und Chief Executive Officer von Arena, erklärt: „Diese Finanzierung durch Ganfeng ist Zeugnis der dauerhaften Unterstützung seitens eines führenden Unternehmens der Lithiumbranche. Nach dem Abschluss der bedeutenden Übernahme von Sal de la Puna verfügen wir nun über die nötigen Mittel, um die Erschließung unserer Lithiumprojekte so rasch wie möglich umzusetzen.“

Ungeachtet anderweitiger Bestimmungen in dieser Zeichnungsvereinbarung unterliegt die Verpflichtung des Zeichners zum Kauf von Zeichnungsscheinen gemäß dieser Vereinbarung dem Erhalt aller für einen solchen Kauf erforderlichen chinesischen Behördengenehmigungen durch den Zeichner.

Der Abschluss des Aktienkaufvertrags des Unternehmens mit Centaur Resources Pty Ltd. (die „Freigabebedingung“) ist am 26. Juli 2021 zustande gekommen, daher werden die Zeichnungsscheine bei Abschluss der zweiten Tranche des Angebots ohne Zahlung einer weiteren Gegenleistung in Einheiten des Unternehmens (jede eine „Einheit“) umgetauscht. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine „Stammaktie“) und einem halben Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Ausgabedatum zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens zum Preis von 0,25 Dollar. Sollte die Freigabebedingung bis zum 15. August 2021 nicht erfüllt werden, wird der Erlös aus der Platzierung ohne Zinsen oder Abzüge an die Zeichner zurückgegeben.