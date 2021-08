Das Allzeithoch im DAX wurde heute nur knapp verfehlt, dabei hatten die US-Arbeitsmarktdaten das Potenzial zu weiteren Gewinne. Was bremste den DAX?

Langsamer Anlauf zum Rekordhoch

Die vorherigen Handelstage waren prägend. Denn auch am Freitag startete der Deutsche Leitindex positiv und konnte sich direkt auf der Oberseite neues Terrain erschliessen. Zumindest "neu" im Sinne von seit Wochen nicht mehr erreicht. Der Weg ging direkt in Richtung der 15.800 an der die Rekordhochs zu finden sind.

Respekt gab es jedoch nicht nur vor dieser Marke, sondern auch vor den US-Arbeitsmarktdaten. Auf die Erwartungen ging Andreas Bernstein am Morgen näher ein und konnte den Gesprächsfaden dann gegen Mittag mit unserem Händler Shara aufgreifen:

Bis zum Mittag konnte der DAX am Freitag somit zulegen und sich bis auf 30 Punkte seinem Allzeithoch nähern. Der gestrige Rekord im Nasdaq spornte zudem an, die anderen Indizes der Wall Street notierten ebenfalls nahe ihren Rekordlevels am Donnerstagabend.

Etwas erholt war in den letzten Tagen auch der Hang Seng und damit der asiatische Markt. Bei den Technologiewerten kam es zu Verwerfungen, nachdem die Regierung in China Einschränkungen durchsetzen wollte. Tencent ist damit nun wieder auf einem "soliden" Niveau, wobei man auf die Beteiligungen schauen sollte.

Mit Kuaishou Technology stellen wir einen Wert genauer vor, der als TikTok Konkurrent gilt. Diese Beteiligung alleine machte 9 Milliarden Verlust im letzten Quartal. Rund 50 Prozent verlor daraufhin die Aktie nach dem IPO im Februar.

Vor den US-Daten am Nachmittag geschah dann wenig. Der Spannungsbogen stieg an.

Dort stieg die Zahl der neu geschaffenen Stellen außerhalb der US-Landwirtschaft um 943.000 an und schlug damit die Markterwartung von 870.000. Als Arbeitslosenquote wurden im Juli nur 5,4 Prozent ermittelt. Erwartet wurden 5,7 Prozent nach 5,9 Prozent im Vormonat.

Dies verhalf dem Dow Jones direkt zu einem neuen Rekordhoch und trieb den DAX ebenfalls an. Er verfehlte mit 15.807 Punkten jedoch ganz knapp einen eigenes Allzeithoch.

Die Volatilität ging hierbei stark zurück und konnte nur noch mit 70 Punkten bemessen werden. Dies zeigen folgende Tagesparameter auf:

Eröffnung 15.770,85 Tageshoch 15.807,83 Tagestief 15.737,10 Vortageskurs 15.744,67 Schlusskurs 15.761,45

Per Schlusskurs konnte erneut ein Plus verzeichnet und damit der Aufwärtstrend fortgesetzt werden. Die Intraday-Bewegung schmiegte sich vornehmlich damit an die Hochs des Vortages an.

Nachbörslich stagnieren die Märkte und bauen weder die Hochs an der Wall Street aus noch holen bei den Technologiewerten auf. Der Nasdaq notiert heute noch immer im negativen Bereich, nachdem es gestern einen neuen Rekord zu feiern gab.

Wie skizzierte sich das Gesamtbild innerhalb der 30 DAX-Aktien?

Blick auf Bewegungen der DAX-Werte

Zwei wichtige Bilanzen gab es aus dem DAX zu vermelden. Der Versicherer Allianz erzielte im zweiten Quartal einen Quartalsüberschuss von 2,2 Milliarden Euro und konnte diesen um 45,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr steigern. Zudem steht ein Aktienrückkauf an. Das Volumen dafür liegt bei 750 Millionen Euro aufkaufen. Anleger waren begeistert.

Ebenso stark präsentierte sich Deutschlands größter Immobilienkonzern Vonovia. Nach den aktuellen Quartalszahlen wurde die Ergebnisprognose für das laufende Jahr angehoben. Auch diese Aktien waren heute gefragt.

Leicht negativ notierten RWE, Adidas nach den gestrigen Zahlen und die Merck KGaA, welche sogar 4 Prozent verloren. Der Spezialmaterialien- und Pharmakonzern hat zwar in seinem Zahlenwerk die Erwartungen klar übertroffen und seinen Jahresausblick angehoben, doch die Aktie notierte bereits jüngst auf einem Rekordniveau.

Alle Tops und Flops sehen Sie in dieser Übersicht:

Welche Implikation hatte dieser Handelstag auf die DAX-Entwicklung im mittelfristigen Chartbild?

Spannung im mittelfristigen Chartbild

Nach den letzten Handelstagen stehen wir nun kurz vor neuen Höhen im DAX. Der Widerstandsbereich aus den letzten Allzeithochs ist klar im Chartbild zu sehen und liegt knapp über dem heutigen Schlusskursniveau im Tageschart verankert:

Schaffen wir den Sprung am Montag über die alten Hochs oder bleiben diese Widerstände bestehen?

