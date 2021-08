Netto-Longs auf Kupfer und Rohöl gehen zurück, Gold-Longs steigen - CoT-Report

Washington 09.08.2021 - Die Finanzinvestoren haben ihre Netto-Longs auf US-Rohstoffe zuletzt wenig verändert. Während bei Kupfer und Rohöl ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen war, stiegen die Netto-Longs auf Gold leicht und auf Silber deutlich.



Wie die Commodity Futures Trading Commission am Freitag mitteilte, haben die spekulativen Finanzinvestoren ihre Netto-Longs auf zwölf in den USA gehandelte Rohstoffe, in der Woche bis zum 3. August, um 0,1 Prozent auf 1.169.625 Kontrakte ausgeweitet. Dabei kam es teils zu deutlichen Anpassungen.





Die Netto-Longs auf Gold stiegen um 0,1 Prozent auf 106.662 Kontrakte. Das gelbe Metall hat sich zuletzt um die Marke von 1.800 USD bewegt, wobei die Zurückhaltung der US-Notenbank hinsichtlich einer geldpolitischen Straffung für Unterstützung sorgte. Vor allem das Argument des schwachen Arbeitsmarktes hielt die Notenbanker um Fed-Chef Jerome Powell davon ab, eine baldige Straffung der Geldpolitik in Aussicht zu stellen. Dies dürfte sich nun geändert haben, da im Juli in den USA 943.000 neue Stellen geschaffen wurden, weit mehr als im Vorfeld erwartet. Der Goldpreis ist im Zuge dessen unter Druck geraten und liegt bei rund 1.750 USD. Der US-Dollar ist derweil kräftig gestiegen und notiert aktuell bei 92,83 USD.Die Netto-Longs auf Silber stiegen um 22,2 Prozent auf 25.898 Kontrakte, die Longs auf Platin wurden deutlich reduziert, die Investoren sind nun mit 3.888 Kontrakten netto-short und die Netto-Longs auf Palladium wurden um 0,5 Prozent auf 2.505 Kontrakte reduziert.Die Netto-Longs auf US-Rohöl wurden um 5,1 Prozent auf 304.786 Kontrakte reduziert. Die Ölpreise wurden zuletzt beeinträchtigt vom neuerlichen Anstieg der Infektionszahlen in vielen Ländern. Unter anderem in China und in einigen US-Bundesstaaten wurde sind Ansteckungen stark gestiegen, weshalb weiterhin die Sorge vor möglichen Lockdowns um geht. China hat am Wochenende bekanntgegeben, dass die Importe von Rohöl zuletzt deutlich zurückgegangen sind. Die globale Nachfrage liegt weiterhin nicht auf dem Vorkrisen-Niveau, bedingt durch die reduzierte Passagierluftfahrt.Die Netto-Longs auf Kupfer sind um 14,5 Prozent auf 39.440 Kontrakte zurückgegangen. Das rote Metall steht unter dem Eindruck der schwächeren Konjunkturindikatoren, die unter anderem aus China kamen. Dort sind die Einkaufsmanagerindizes im Juli erneut abgerutscht. Vor allem der Index für das produzierende Gewerbe ging zurück, blieb aber noch über der Expansionsgrenze von 50 Punkten. Der chinesische Zoll teilte am Samstag mit, dass die Importe von Kupfer im Juli leicht gesunken seien. Abseits dessen sehen die Marktteilnehmer die Möglichkeit, dass es zu einer Dämpfung der Nachfrage durch die Straffung der Geldpolitik kommen könnte.Die anhaltende Trockenheit in den US-Anbaugebieten hat die Netto-Longs auf Weizen kräftig steigen lassen. Diese wurden um den Faktor fünf auf 15.308 Kontrakte gesteigert. Die Netto-Longs auf Mais stiegen um 3,1 Prozent auf 246.500 Kontrakte und bei den Sojabohnen wurden die Netto-Longs um 16,8 Prozent auf 78.286 Kontrakte reduziert.Quelle: shareribs.com / CFTC