Die Aktie des US-amerikanischen Ölproduzenten Marathon Oil befindet sich in einer überaus spannenden charttechnischen Konstellation.

In den letzten Handelstagen bzw. –wochen bildete sich im Bereich von 11 US-Dollar bis 12 US-Dollar eine vergleichsweise enge Handelsspanne aus. Gelingt es der Aktie, die Tür auf der Oberseite weit aufzustoßen oder gerät sie auf der Unterseite doch noch einmal in Bedrängnis.



In der vergangenen Woche legte Marathon Oil seine Ergebnisse für das 2. Quartal vor. Das Unternehmen gab den Umsatz im aktuellen Berichtszeitraum mit 1,14 Mrd. US-Dollar an; nach 0,27 Mrd. US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal.

Der deutliche Umsatzanstieg schlug sich auch auf der Ergebnisseite positiv nieder. Marathon Oil wies in Q2/2021 einen Gewinn in Höhe von 16 Mio. US-Dollar aus. Noch im entsprechenden Vorjahresquartal musste ein Verlust in Höhe von -750 Mio. US-Dollar verkraftet werden.

Kommen wir auf die aktuelle charttechnische Verfassung der Aktie zurück. Aufgrund der Seitwärtsbewegung in der vergleichsweise engen Handelsspanne könnte sich Bewegungspotential aufgebaut haben. Die wichtige Frage ist nun, in welche Richtung entlädt sich dieses...

Sollte es deutlich über die 12 US-Dollar gehen, könnte sich ein etwaiger Vorstoß auf der Oberseite bis in den Bereich von 13,4 US-Dollar oder gar 14 US-Dollar ausdehnen. Durchbricht die Akte hingegen die Unterstützung von 11 US-Dollar, könnte noch einmal der Bereich von 10 US-Dollar in den Fokus des Handelsgeschehens rücken.