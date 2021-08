---------------------------------------------------------------------------

HELMA Eigenheimbau AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2021

Lehrte, 12. August 2021 - Die HELMA Eigenheimbau AG hat heute ihren Halbjahresbericht 2021 veröffentlicht und berichtet darin über ein dynamisches Wachstum.



Neuer Vertriebsrekord:

So erzielte der HELMA-Konzern in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres einen Auftragseingang von 197,2 Mio. EUR (H1 2020: 115,5 Mio. EUR). Dies entspricht einem Anstieg von 71 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, zu welchem alle Geschäftsbereiche maßgeblich beigetragen haben. Der daraus resultierende Auftragsbestand zum 30.06.2021 mit 266,8 Mio. EUR (30.06.2020: 199,8 Mio. EUR) bietet sehr gute Voraussetzungen für spürbare Umsatzzuwächse im kommenden Jahr.



Mit Blick auf die gut gefüllte Projektpipeline und unter der Voraussetzung eines weiterhin intakten Marktumfelds geht der HELMA-Vorstand davon aus, auch auf Gesamtjahressicht einen neuen Rekordauftragseingang zu erzielen, der den bisherigen Höchstwert aus dem letzten Jahr von 312,5 Mio. EUR um ca. 20 bis 25 % übersteigen wird.



Deutliche Umsatz- und Ertragssteigerung:

Im ersten Halbjahr 2021 konnten die Konzern-Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rund 41 % von 114,2 Mio. EUR auf 161,4 Mio. EUR gesteigert werden.



Die HELMA Eigenheimbau AG erwirtschaftete dabei Umsatzerlöse von 50,6 Mio. EUR (H1 2020: 48,7 Mio. EUR), was im Vergleich zum ersten Halbjahr 2020 einem Anstieg um rund 4 % entspricht. Noch deutlich stärker legten im Berichtszeitraum die Umsatzerlöse der im Bauträgergeschäft tätigen Tochtergesellschaften HELMA Wohnungsbau GmbH und HELMA Ferienimmobilien GmbH zu. So gelang der HELMA Wohnungsbau GmbH eine Steigerung um rund 41 % von 41,2 Mio. EUR auf 57,9 Mio. EUR. Auf die HELMA Ferienimmobilien GmbH entfielen im ersten Halbjahr 2021 Umsatzerlöse von 51,9 Mio. EUR (H1 2020: 23,6 Mio. EUR), was mehr als einer Verdopplung bzw. einem Plus von rund 120 % entspricht. Die Umsatzerlöse der Hausbau Finanz GmbH beliefen sich im Berichtszeitraum auf 0,9 Mio. EUR (H1 2020: 0,8 Mio. EUR) und konnten somit um rund 19 % zulegen.