Der Dax erreicht auch heute wieder ein neues Allzeithoch undsteigt fast auf 16.000 Punkte - nachdem gestern Kanzlerkandidat Olaf Scholz empfohlen hatte, in Aktien zu investieren (obwohl er selbst keine besitzt). Nun gelt

Der Dax erreicht auch heute wieder ein neues Allzeithoch undsteigt fast auf 16.000 Punkte - nachdem gestern Kanzlerkandidat Olaf Scholz empfohlen hatte, in Aktien zu investieren (obwohl er selbst keine besitzt). Nun gelten die Deutschen in angelsächsischen Ländern nicht gerade als perfekte Investoren, man spricht traditionell von "stupid german money" und hält die Deutschen eher für einen Kontraindikator.Ist das ein schlechtes Omen für den Dax? in scheibar aufgrund der Notenbanken-Politik risikolosen Märkten gibt es derzeit zwei potetielle Störfeuer: die vierte Corona-Welle einerseits - und die womöglich doch nicht vorübergehende Inflation (heute die US-Erzeugerpreise mit einem neuen Rekordanstieg)..

Hinweis aus Video auf Artikel "Aktienmärkte: Keine Angst mehr vor Corona – zurecht?"

Das Video "Dax auf Allzeithoch - Olaf Scholz als Kontraindikator?" sehen Sie hier..