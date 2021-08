Megatrend Infrastruktur für Privatanleger

Infrastrukturfonds können sicherlich eine interessante Alternative im Depot sein.

Eines der zentralen Themen von US-Präsident Joe Biden im letzten Wahlkampf gegen Donald Trump war ein gigantisches Infrastrukturpaket im Umfang von hunderten Milliarden US-Dollar. Amerikas Infrastruktur wie Flughäfen, Bahnhöfe, Straßen, Brücken und Schienenverbindungen sollten damit größtenteils grundlegend saniert werden. Der US Senat hat es im August geschafft, mit den Stimmen aller Demokraten und vieler Republikaner ein großes Infrastrukturpaket zu verabschieden. Doch nicht nur in Amerika, sondern weltweit werden die Investitionen in Infrastrukturprojekte signifikant ansteigen. Diese Chance sollten sich Privatanleger nicht entgehen lassen.

